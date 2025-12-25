RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Dos condenados por incumplir cautelares: uno rompió la tobillera y el otro forcejeó con familiares de la víctima

Los casos se registraron en el departamento de Canelones. Uno irá a prisión efectiva por 16 meses y el otro deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera por 90 días.

tobillera-electronica-violencia-domestica.jpg

Dos hombres fueron condenados por la Justicia de Canelones por incumplir medidas cautelares de no acercamiento a víctimas de violencia. En uno de los casos, el agresor destruyó la tobillera electrónica que llevaba.

En uno de los hechos, registrado el 24 de diciembre, la Policía fue alertada a través del Centro de Comando Unificado que el agresor, de 19 años y con un antecedente penal por receptación, se había aproximado al radio de exclusión que se había establecido para la víctima.

De inmediato, personal policial recorrió la zona de avenida de la Playa y calles cercanas, en la zona del Parque Roosevelt donde encontró la tobillera dañada, pero el joven no estaba. El agresor fue localizado minutos después por la Policía a pocos metros del domicilio de la víctima. Intentó ocultar su identidad, pero fue detenido por los efectivos.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Policía trabajaba en la escena en La Paz, en la noche del lunes.
Seguí leyendo

Ataque a tiros en una casa en La Paz deja heridos a dos adolescentes, un joven y una mujer

Llevado ante la Justicia, se dispuso la condena a 16 meses de prisión efectiva por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, un delito de desacato agravado y un delito de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos.

El otro caso se registró en Toledo, cuando la Policía advirtió que el indagado, pese a contar con prohibición de acercamiento y comunicación, se dirigía hacia la casa de su expareja en las calles Hugo Méndez y Gregorio Paniagua.

Cuando los policías llegaron al lugar constataron que el denunciado se encontraba en el predio de la vivienda, alterado y hasta llegó a forcejear con familiares de la víctima. El agresor fue detenido y derivado a dependencias policiales.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre por un delito de desacato en reiteración real con un delito de daño en calidad de autor. En su caso, se determinó el cumplimiento de una medida cautelar de prisión domiciliaria total con tobillera electrónica por 90 días.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
CEBOLLATÍ-ROCHA

Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Navidad violenta

Ataque a tiros en Tres Ombúes deja dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del doble homicidio de este 25 de diciembre en Tres Ombúes, Montevideo.
Violencia criminal

Siete homicidios fueron cometidos en menos de 48 horas en Montevideo
Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos: la rambla está cortada
No hay recolección de residuos este jueves 25 en Montevideo: Intendencia reintegra servicio desde la noche
navidad

No hay recolección de residuos este jueves 25 en Montevideo: Intendencia reintegra servicio desde la noche

Dejá tu comentario