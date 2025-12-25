Dos condenados por incumplir cautelares: uno rompió la tobillera y el otro forcejeó con familiares de la víctima

Dos hombres fueron condenados por la Justicia de Canelones por incumplir medidas cautelares de no acercamiento a víctimas de violencia . En uno de los casos, el agresor destruyó la tobillera electrónica que llevaba.

En uno de los hechos, registrado el 24 de diciembre, la Policía fue alertada a través del Centro de Comando Unificado que el agresor, de 19 años y con un antecedente penal por receptación, se había aproximado al radio de exclusión que se había establecido para la víctima.

De inmediato, personal policial recorrió la zona de avenida de la Playa y calles cercanas, en la zona del Parque Roosevelt donde encontró la tobillera dañada, pero el joven no estaba. El agresor fue localizado minutos después por la Policía a pocos metros del domicilio de la víctima. Intentó ocultar su identidad, pero fue detenido por los efectivos.

Seguí leyendo Ataque a tiros en una casa en La Paz deja heridos a dos adolescentes, un joven y una mujer

Llevado ante la Justicia, se dispuso la condena a 16 meses de prisión efectiva por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, un delito de desacato agravado y un delito de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos.

El otro caso se registró en Toledo, cuando la Policía advirtió que el indagado, pese a contar con prohibición de acercamiento y comunicación, se dirigía hacia la casa de su expareja en las calles Hugo Méndez y Gregorio Paniagua.

Cuando los policías llegaron al lugar constataron que el denunciado se encontraba en el predio de la vivienda, alterado y hasta llegó a forcejear con familiares de la víctima. El agresor fue detenido y derivado a dependencias policiales.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre por un delito de desacato en reiteración real con un delito de daño en calidad de autor. En su caso, se determinó el cumplimiento de una medida cautelar de prisión domiciliaria total con tobillera electrónica por 90 días.