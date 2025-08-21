RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN LA PESCA

Dos barcos costeros se preparan para zarpar con tripulantes del nuevo llamado tras casi tres meses de inactividad

En cada barco van nueve tripulantes: un patrón, un maquinista y siete marineros. Teniendo en cuenta que salen dos barcos, serán 14 los marineros y habrá entre uno y tres nuevos tripulantes por embarcación.

barcos pesqueros.jpg

Dos barcos costeros se preparan para zarpar este jueves del puerto de Montevideo con tripulantes del nuevo llamado de marineros promovido por los empresarios ante el conflicto con el sindicato de trabajadores pesqueros que ya lleva casi tres meses de inactividad, indicaron a Subrayado desde la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU).

La situación de los barcos costeros fue la que provocó el conflicto, donde el sindicato reclama la incorporación de un marinero más a la tripulación para realizar las guardias durante el descanso del capitán. Los empresarios consideran que no están dadas las condiciones para sumar otro tripulante a los pesqueros.

En cada barco van nueve tripulantes: un patrón, un maquinista y siete marineros. Teniendo en cuenta que salen dos barcos, serán 14 los marineros y habrá entre uno y tres tripulantes por embarcación que provienen del llamado de trabajadores promovido por las cámaras pesqueras, según se indicó.

Las tripulaciones están convocados para las 5 de la tarde y se prevé que zarpen dos horas más tarde. Este viernes, saldrán más barcos con una mayor cantidad mayor de los nuevos marineros. Con el retorno de los barcos costeros se retomará la mayor parte de la operativa pesquera.

