Donald Trump recibe de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado

El presidente Donald Trump recibió este jueves de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado , que pugna por mantener línea directa con la Casa Blanca ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó al recinto de la Casa Blanca poco antes de las 12:30. Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.

La nobel de la paz no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste de la Casa Blanca.

Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez, la describió como "formidable" y dijo que Venezuela "anda muy bien"

La administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio Nobel de la Paz, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Primera venta de crudo venezolano

Trump provocó un sismo dentro y fuera de Venezuela al lanzar un ataque para detener y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, acusados de narcotráfico.

La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una "persona muy amable" pero que no la veía como líder del país.

Con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, mantuvo en cambio el miércoles una "larga" conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente.

Rodríguez es una líder "formidable", aseguró Trump.

La presidenta interina venezolana por su parte explicó que la conversación fue "productiva y cortés", en "un marco de respeto mutuo".

Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando "narcoterrorista", lo cual no impide los negocios.

Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.

Ese dinero pasará a cuentas controladas directamente por el Departamento del Tesoro.

Trump "protege" el continente americano "contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho", declaró una portavoz de la Casa Blanca.

Fiel a su política de palo y zanahoria, el gobierno Trump anunció también la incautación en el Caribe de un sexto petrolero sometido a sanciones.

Para sus planes petroleros, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, esperan contar con la colaboración de las multinacionales, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.

Apoyo a pesar de todo

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

A pesar de los desaires, Machado mantiene un tono optimista.

"Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, aseguró en Roma.

Tras su reunión con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con legisladores demócratas y republicanos.

FUENTE: AFP