El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra.
Donald Trump dice que le "da igual" si Irán y Estados Unidos llegan a un acuerdo
"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó el mandatario estadounidense.
"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.
"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.
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FUENTE: AFP
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