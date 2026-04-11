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GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Donald Trump dice que le "da igual" si Irán y Estados Unidos llegan a un acuerdo

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó el mandatario estadounidense.

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El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), conversa con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, el 11 de abril de 2026. Foto: AFP
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Estados Unidos e Irán reanudarán conversaciones el domingo tras sesión de 15 horas

FUENTE: AFP

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