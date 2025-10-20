Donald Trump dice que Hamás será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo este lunes que da a Hamás una "pequeña oportunidad" para cumplir con el acuerdo de tregua en Gaza con Israel , pero advirtió que el grupo islamista palestino será "erradicado" si no lo hace.

"Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados", dijo el republicano en la Casa Blanca.

Trump mandó a su enviado especial, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, su asesor y yerno, a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes para discutir "desarrollos y actualizaciones en la región".

Seguí leyendo Donald Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas

Trump insistió en que fuerzas de Estados Unidos no participarán en eventuales represalias contra Hamás.

Hay decenas de países que han acordado unirse a una fuerza internacional de estabilización para Gaza que "estarían encantados de intervenir".

"Además, Israel intervendría en dos minutos si yo se lo pidiera", declaró Trump.

"Pero por ahora, no se lo hemos dicho. Vamos a darles una pequeña oportunidad, y con suerte habrá un poco menos de violencia", continuó.

"Han estado bastante revoltosos, e hicieron cosas que no deberían haber hecho, y si siguen haciéndolas, entonces vamos a ir y vamos a arreglarlo", agregó el republicano.

Trump insistió en que Hamás ha quedado muy debilitado después de que Irán, su principal respaldo, sufriera unos duros ataques de Estados Unidos e Israel a mediados de año.

"Ya no cuentan con el respaldo de prácticamente nadie. Tienen que ser buenos, y si no lo son, serán erradicados", enfatizó.

FUENTE: AFP