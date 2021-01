"Solo quiero decir adiós, pero espero que no sea un adiós a largo plazo", dijo Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca antes de que él y la primera dama, Melania Trump, caminaran por una alfombra roja y abordaran el helicóptero Marine One para el corto viaje a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de la capital federal.

"Han sido cuatro años increíbles", dijo Trump a asistentes, simpatizantes y miembros de su familia reunidos en la base Andrews, después de un saludo de 21 disparos y la canción "Saludo al jefe".

"Hemos logrado mucho juntos", dijo. "Siempre lucharé por ustedes. Es mi mayor honor y privilegio haber sido su presidente".

"Volveremos de alguna forma", aseguró.

Trump, de 74 años, ha insinuado que se presentará nuevamente a la presidencia en 2024. Pero enfrenta un juicio en el Senado por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero por parte de sus partidarios, lo que podría inhabilitarlo para ocupar un cargo en el futuro.

El ex presdiente abordó el Air Force One después de sus breves comentarios y el avión presidencial despegó para el vuelo de dos horas a Florida mientras "My Way" de Frank Sinatra sonaba en los altavoces de la pista en un día soleado pero frío.

Estará en su club Mar-a-Lago en Florida cuando Biden preste juramento al mediodía (17H00 GMT) como el 46° presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente en más de 150 años que no asiste a la investidura de su sucesor.

El mandatario republicano no se dirigió a su sucesor demócrata por su nombre, pero le deseó a la nueva administración "mucha suerte y mucho éxito".

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump, siguiendo la tradición, le había dejado una carta a Biden en la Oficina Oval.

Trump, que se negó a aceptar su derrota durante más de dos meses, asegurando sin pruebas que le habían robado la reelección, nunca felicitó a Biden por su victoria.

Fue acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes el 13 de enero de "incitar a la insurrección", después de que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso certificaba el triunfo de Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Cinco personas murieron en el caos desatado.