Cristina Lustemberg, interpelada este martes por el diputado Federico Casaretto por la decisión de la ministra de Salud de reducir de cinco a tres años la sanción impuesta a la anestesista Inés Miralles, comenzó su participación con una respuesta directa al legislador de la oposición, que la acusó de mentir varias veces durante su actuación en el caso.

“Yo no miento, siempre coloqué la ética por encima de lo político sin tomar en cuenta los costos políticos”, dijo la ministra, en alusión a lo dicho por el diputado Casaretto, por ejemplo, cuando señaló que Lustemberg mintió al decir que había “hechos nuevos” que la llevaron, junto al presidente Orsi en noviembre de este año, a revisar la sanción impuesta a Miralles, volviéndola a colocar en cinco años, como había definido en primera instancia la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Sobre su decisión de bajar la sanción a la anestesista, Lustemberg aseguró que esa resolución no desconoció la gravedad de lo sucedido, en referencia a la muerte de la pediatra Soledad Barerra por mala praxis adjudicada a la anestesista Miralles.

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Dijo que tampoco implicó un cuestionamiento a la competencia y la idoneidad de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que en octubre de 2024 había sancionado a la anestesista con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

La ministra dijo que de acuerdo al informe de Jurídica del MSP, la única discrepancia con lo que resolvió la Comisión estaba en la cantidad de años de la sanción, y dijo que esto se fundamentó en una falta de argumentación de los integrantes de la Comisión a favor de la sanción en cinco años, “por considerarlo no suficientemente motivado”, dijo Lustemberg.

Su decisión de bajar la sanción a tres años, “no fue arbitraria y mucho menos se adoptó con el propósito de favorecer a la sancionada”, agregó.

La ministra citó varios casos de sanciones a médicos por casos de mala praxis o denuncias de abusos, y dijo en algunas oportunidades esas sanciones fueron cambiadas, reducidas o ampliadas, "lo que demuestra la discrecionalidad" de las mismas y las diferencias de criterio que puede haber en cada caso e incluso dentro de un mismo caso.

La nueva decisión, que vuelve a cinco años la sanción a Miralles

La ministra aseguró que la decisión tomada en noviembre de este año junto al presidente Orsi, donde se resolvió volver a cinco años la sanción a la anestesista, fue adoptada “por nuevas instancias, posteriores a octubre del 2025”, cuando fue resuelta la rebaja de la sanción a tres años. “Son hechos objetivamente son posteriores, no hay discusión”, agregó, y mencionó la condena penal impuesta a Miralles por homicidio culpable, fallo de diciembre de 2025.

También mencionó el acuerdo en la justicia civil entre Miralles y la familia de Barrera con un resarcimiento económico, ocurrido en junio de 2026.

"Es sano volver sobre los pasos y revisar una decisión. Siempre dije que estaba abierta a reconsiderar la situación si las circunstancias lo ameritaban, y así sucedió", expresó la ministra.

Lustemberg cuestionó que se haya tomado un caso tan sensible, como fue la muerte de Barrera, para una cuestión política, y habló de “escarnio público” en su contra.

“Este proceso también dejó aprendizajes, personales e institucionales. Hoy no soy la misma persona que cuando todo esto empezó. He escuchado, he aprendido y pude revisar mis propias decisiones, una autoridades debe explicar lo que hizo y revisar sus decisiones”, finalizó.

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