RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que la temperatura máxima en el área metropolitana será de 14°, mientras que la mínima se ubicará en los 10°.

rambla-algo-nuboso-escaso-nubel-cisneros-pronostico-tiempo

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo que comienza muy fría con heladas, posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

En horas de la tarde continuará frío a fresco con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el norte y litoral.

En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 17° y la mínima de 9°.

Foto: Myriam,  vecina del lugar
Seguí leyendo

Policías de Guardia Republicana y vecinos rescataron a un perro que había caído en el Arroyo Miguelete

En el sur, oeste y este, la mínima se ubicará en los 9°, mientras que la máxima alcanzará los 16°.

En el área metropolitana, la máxima llegará a los 14° y la mínima será de 10°.

El lunes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas.

La tarde seguirá inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Temas de la nota

Lo más visto

video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
prado

Policías de Guardia Republicana y vecinos rescataron a un perro que había caído en el Arroyo Miguelete

Te puede interesar

Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
Policía Caminera
PAN DE AZÚCAR

Múltiples fracturas para conductor y acompañante de moto de alta cilindrada que embistió a un auto en ruta 9

Dejá tu comentario