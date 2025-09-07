El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo que comienza muy fría con heladas, posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.
Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que la temperatura máxima en el área metropolitana será de 14°, mientras que la mínima se ubicará en los 10°.
En horas de la tarde continuará frío a fresco con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el norte y litoral.
En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 17° y la mínima de 9°.
En el sur, oeste y este, la mínima se ubicará en los 9°, mientras que la máxima alcanzará los 16°.
En el área metropolitana, la máxima llegará a los 14° y la mínima será de 10°.
El lunes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas.
La tarde seguirá inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
