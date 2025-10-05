Domingo húmedo e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la noche con descenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó un comienzo de jornada de domingo húmeda e inestable con tormentas y lluvias , mejorando en la mañana por el suroeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y este.

En la zona norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 28° y la mínima se ubicará en los 10°.

Seguí leyendo Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En el sur y este, la mínima será de 10° y la máxima de 22°.

En el oeste, la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 10°.

El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la frontera noreste.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.