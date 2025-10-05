Domingo húmedo e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la noche con descenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó un comienzo de jornada de domingo húmeda e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la mañana por el suroeste con descenso de temperatura.
El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que la temperatura máxima se ubicará en el norte con 28°, mientras que la mínima será de 10° en todo el país.
La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y este.
En la zona norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 28° y la mínima se ubicará en los 10°.
En el sur y este, la mínima será de 10° y la máxima de 22°.
En el oeste, la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 10°.
El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la frontera noreste.
La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.
