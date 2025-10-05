RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo húmedo e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la noche con descenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que la temperatura máxima se ubicará en el norte con 28°, mientras que la mínima será de 10° en todo el país.

lluvias-calle-montevideo-temporal

La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y este.

En la zona norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 28° y la mínima se ubicará en los 10°.

meteorologia ceso advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Seguí leyendo

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En el sur y este, la mínima será de 10° y la máxima de 22°.

En el oeste, la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 10°.

El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la frontera noreste.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
TRES DETENIDOS

Incautaron 130 kilos de hachís en maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco
LAVALLEJA

Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada

Te puede interesar

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 14:30

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Dejá tu comentario