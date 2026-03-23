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SOLICITAN MEJORAS EN SEGURIDAD

Docentes del Liceo 5 de Paysandú realizaron paro tras trifulca entre alumnos que dejaron adscriptas heridas

Desde el centro educativo dijeron a Subrayado que los hechos no son diarios ni intervienen todos los alumnos; solicitaron mejoras en el sistema de seguridad.

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Docentes del Liceo 5 de Paysandú realizaron un paro y ocupación debido a trifulca entre alumnos en las que dos adscriptas resultaron agredidas al intentar intervenir.

Sully Guichón dijo a Subrayado que este tipo de hechos se reiteran en algunos centros de estudio, aclaró que nos son diarios y que no intervienen la mayoría de los alumnos.

Por su parte, Victoria Varela, comentó que desde el sindicato lograron que el director general de Secundaria se hiciera presente en el centro, hecho que valoran y consideran importante.

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"Pudimos hacerle ciertos pedidos y se puede tener un portero en la institución porque no tenemos (...) tenemos un portero eléctrico, pero no funciona entonces somos nosotras las que abrimos y cerramos y tratamos de que no entre nadie más a la institución", indicó.

Y agregó: "Solicitamos que se mejore el sistema de seguridad basado en cámaras".

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