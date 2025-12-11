Doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Rige doble advertencia de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes hasta la hora 23:00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia naranja son:

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.Florida : 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Independencia, La Cruz, Mendoza y Mendoza Chico.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Canelones: Jaureguiberry, Migues, Montes y Tala.

Colonia: Agraciada.

Durazno: Durazno.

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Casupá, Fray Marcos, Goñi, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde y Pueblo Solís.

Soriano: Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.