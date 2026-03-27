Dispararon contra un camión blindado de la Republicana en Malvín Norte; 15 casquillos incautados

Un camión blindado de la Guardia Republicana fue atacado a tiros, pasadas las once de la noche de este jueves, en Espronceda y Calle 6, en Malvín Norte . Ningún policía resultó lesionado.

Los efectivos se alejaron de la zona crítica para evaluar daños y notaron que un proyectil había impactado en el parabrisas delantero del vehículo, del lado del acompañante.

Luego los policías ingresaron a pie al lugar e incautaron 15 casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Pese a que los efectivos hicieron una recorrida en la zona, no tuvieron novedad sobre el o los autores. El ataque había ocurrido cuando los funcionarios hacían un patrullaje en el lugar.

El vehículo fue trasladado a la base de la Policía Científica para realizarle fotografía y pericias correspondientes.