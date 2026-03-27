Un camión blindado de la Guardia Republicana fue atacado a tiros, pasadas las once de la noche de este jueves, en Espronceda y Calle 6, en Malvín Norte. Ningún policía resultó lesionado.
Dispararon contra un camión blindado de la Republicana en Malvín Norte; 15 casquillos incautados
Ningún policía resultó herido. Pese a que hicieron una recorrida, no tuvieron novedad sobre el o los autores.
Los efectivos se alejaron de la zona crítica para evaluar daños y notaron que un proyectil había impactado en el parabrisas delantero del vehículo, del lado del acompañante.
Luego los policías ingresaron a pie al lugar e incautaron 15 casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
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Pese a que los efectivos hicieron una recorrida en la zona, no tuvieron novedad sobre el o los autores. El ataque había ocurrido cuando los funcionarios hacían un patrullaje en el lugar.
El vehículo fue trasladado a la base de la Policía Científica para realizarle fotografía y pericias correspondientes.
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