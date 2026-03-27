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Ataque a la policía

Dispararon contra un camión blindado de la Republicana en Malvín Norte; 15 casquillos incautados

Ningún policía resultó herido. Pese a que hicieron una recorrida, no tuvieron novedad sobre el o los autores.

Foto: Subrayado, archivo. Blindado de Guardia Republicana.

Foto: Subrayado, archivo. Blindado de Guardia Republicana.

Los efectivos se alejaron de la zona crítica para evaluar daños y notaron que un proyectil había impactado en el parabrisas delantero del vehículo, del lado del acompañante.

Luego los policías ingresaron a pie al lugar e incautaron 15 casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto: Subrayado. Jaime Saavedra en centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.
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Pese a que los efectivos hicieron una recorrida en la zona, no tuvieron novedad sobre el o los autores. El ataque había ocurrido cuando los funcionarios hacían un patrullaje en el lugar.

El vehículo fue trasladado a la base de la Policía Científica para realizarle fotografía y pericias correspondientes.

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