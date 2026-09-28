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Bartolomé Mitre y peatonal Sarandí

Discusión terminó con un hombre baleado próximo al ingreso de un baile en Ciudad Vieja

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el hombre de 27 años presenta una herida de arma de fuego con entrada y salida en el pecho, está entubado, pero estable.

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Un hombre recibió dos disparos próximo al ingreso a un baile en Ciudad Vieja.

El incidente ocurrió a las tres de la mañana de este domingo a pocos metros de la puerta de ingreso a un baile ubicado en Bartolomé Mitre y la peatonal Sarandí.

Las cámaras de videovigilancia permitieron establecer que el hombre de 27 años estaba con varias personas, cuando llegaron otras cuatro en dos motos y, tras una breve discusión, uno de los motociclistas le disparó al menos dos veces en la espalda.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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La Policía llegó al lugar por los disparos y encontró tres casquillos de bala; el herido ya no estaba porque había sido trasladado a la emergencia del Hospital Maciel.

Hasta el momento permanece internado con una herida de arma de fuego con entrada y salida en el pecho, está entubado, pero en estado estable.

Los investigadores de la Zona Operacional I trabajan en el relevamiento de testigos y de cámaras de videovigilancia para seguir el recorrido de los atacantes y poder detenerlos.

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