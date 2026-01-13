Dirigente sindical dice que el acuerdo Mercosur-UE puede ser "un golpe mortal a la industria y la mano de obra nacional"

El dirigente de los sindicatos de la industria Danilo Dárdano adelantó la postura de estos gremios en contra del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea bajo un formato de libre comercio, históricamente cuestionado por el movimiento sindical.

Representantes de los sindicatos de la industria se reúnen este lunes con la vicecanciller Valeria Csukasi para conocer más detalles del acuerdo comercial que se firmará el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay.

“En general hemos estado en contra de los TLC, en especial porque no conocemos la letra chica, y acá, al día de hoy, esperemos que con la vicecanciller tengamos más información, seguramente haya ganadores y perdedores. Ganadores, seguramente el sector agroexportador. Sectores que van a recibir un impacto negativo: la industria nacional. Por tanto, en la misma línea histórica de nuestra confederación, de la Central, en defensa de la industria nacional, creemos que hay que ver realmente cómo se minimizan los impactos. Esto es muy perjudicial, a nuestro entender”, apuntó Dárdano en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10.

Consultado acerca de por qué se oponen si no conocen “la letra chica”, como dijo Dárdano, el dirigente sindical respondió: “La letra chica no la conocemos pero sí los ejes principales. No tenemos lo fino fino, pero sí tenemos los conceptos, y los ganadores y perdedores están claros, entonces, la única alternativa acá, aunque nosotros consideramos que es negativo, es ver cómo se minimizan los impactos negativos”.

“Recordemos, cuando arrancó el Mercosur hubo miles de puestos de trabajo perdidos porque no se preparó a la industria para competir”, señaló Dárdano, y finalizó: “A nivel general, podrá haber alguna excepción, pero esto nos impacta, ya venimos en caída y esto es un golpe que si no logramos revertir, es casi un golpe mortal a la industria y la mano de obra nacional”.