Directora de Inmujeres aseguró que estudiante apuñalada en Medicina "fue víctima de un intento de femicidio"

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, reflexionó este miércoles sobre el intento de femicidio sufrido por una estudiante de 19 años que fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina.

Xavier sostuvo que fue una "situación dolorosa" y espera que la joven agredida tenga una evolución favorable en su estado de salud. Aseguró que "fue víctima de un intento de femicidio". "Hay muchos elementos previos que muestran la voluntad de hacerle daño", agregó.

Indicó que son episodios de violencia que ocurren en las sociedades por "una desigualdad estructural o de base" donde "varones que creen ser dueños de las mujeres y que, por tanto, toman reacciones tan violentas como estas".

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Xavier dijo que se debe realizar un repaso de la actitud institucional de los centros de estudios donde ocurrieron agresiones similares.

"Acá no podemos patologizar la violencia. La existencia de situaciones de salud mental, sin duda, que pueden existir, pero esto tiene nombre y esto se llama intento de femicidio y no es por situaciones de salud mental, es por una desigualdad de poder, donde el varón cree que puede terminar la vida, incluso, de esa mujer", enfatizó.