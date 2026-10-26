RECIBÍ EL NEWSLETTER
JORNADA SOBRE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Directora del INDA destacó "tendencia a la baja de la inseguridad alimentaria" en hogares con menores de 6 años

"Nos alegra ir por buen camino, pero implica todavía que la inseguridad alimentaria es un problema en el Uruguay", afirmó Micaela Melgar.

verduras-mgap-feria-alimentacion

La directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar, destacó "una tendencia a la baja de la inseguridad alimentaria en todos los hogares" con niños menores de 6 años, donde se dio la "mayor baja interanual desde que se empezó a aplicar la encuesta desde 2022".

Los datos preliminares sobre la inseguridad alimentaria en el país fueron presentados en el marco de una jornada de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Salud Pública (MSP) en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró en este mes de octubre, que coloca a la alimentación como causa nacional.

Melgar indicó que el accionar implica a todo el país, al Estado (con una coordinación y organización de acciones conjuntas con el resto de la sociedad) y al sector privado, con énfasis en el aporte del sector productivo a la seguridad y soberanía alimentaria en el país y el rol de la producción familiar.

mgap suspendio el ingreso de carne avicola de brasil por foco de gripe aviar en santa catarina
Seguí leyendo

MGAP suspendió el ingreso de carne avícola de Brasil por foco de gripe aviar en Santa Catarina

Pidió cautela y dijo: "nos alegra ir por buen camino, pero implica todavía que la inseguridad alimentaria es un problema en el Uruguay. Hay brechas particularmente socioeconómicas en el acceso y tenemos que trabajar hacia ahí".

Temas de la nota

Lo más visto

El esposo de Karina Dafonte reclama justicia tras cumplirse dos años de su muerte en un accidente de ómnibus.
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus
Homicidio en Montevideo

Un joven roció con combustible a su madre y la prendió fuego en Verdisol: la mujer murió
VOTACIÓN HASTA LAS 19:00

Extienden dos horas la votación en Brasil por dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades; escrutinio en pausa
INTERNADO BAJO CUSTODIA

Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control vehicular 
FUE 51,8% contra 48,2%

Lula Da Silva fue reelecto presidente de Brasil; Flávio Bolsonaro exige que se anule la elección

Te puede interesar

Me llena de alegría regresar al continente: el mensaje con el que León XIV confirmó su visita a Uruguay
IGLESIA CATÓLICA

"Me llena de alegría regresar al continente": el mensaje con el que León XIV confirmó su visita a Uruguay
MGAP suspendió el ingreso de carne avícola de Brasil por foco de gripe aviar en Santa Catarina video
CARÁMBULA: "CUIDAR LA BASE PRODUCTIVA NACIONAL"

MGAP suspendió el ingreso de carne avícola de Brasil por foco de gripe aviar en Santa Catarina
Un hombre intentó matar a su expareja en Durazno: la apuñaló varias veces y fue detenido video
Santa Bernardina

Un hombre intentó matar a su expareja en Durazno: la apuñaló varias veces y fue detenido

Dejá tu comentario