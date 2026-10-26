Directora del INDA destacó "tendencia a la baja de la inseguridad alimentaria" en hogares con menores de 6 años

La directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar, destacó "una tendencia a la baja de la inseguridad alimentaria en todos los hogares" con niños menores de 6 años, donde se dio la "mayor baja interanual desde que se empezó a aplicar la encuesta desde 2022".

Los datos preliminares sobre la inseguridad alimentaria en el país fueron presentados en el marco de una jornada de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Salud Pública (MSP) en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró en este mes de octubre, que coloca a la alimentación como causa nacional.

Melgar indicó que el accionar implica a todo el país, al Estado (con una coordinación y organización de acciones conjuntas con el resto de la sociedad) y al sector privado, con énfasis en el aporte del sector productivo a la seguridad y soberanía alimentaria en el país y el rol de la producción familiar.

Pidió cautela y dijo: "nos alegra ir por buen camino, pero implica todavía que la inseguridad alimentaria es un problema en el Uruguay. Hay brechas particularmente socioeconómicas en el acceso y tenemos que trabajar hacia ahí".

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