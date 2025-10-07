Director de TCP por el gobierno: "Vamos a tratar que haya una solución, que el convenio no caiga y podamos levantar el paro"

Jorge Pozzi, director de Terminal Cuenca del Plata ( TCP ) por la Administración Nacional de Puertos ( ANP ), se refirió al comunicado de Kateon Natie , que advierte que denunciará el incumplimiento del convenio colectivo por parte del sindicato, si no retoman las actividades este miércoles antes de las 15:00 horas. Pozzi dijo si esto sucede, el convenio caerá, será "un golpe fuerte para la empresa y los trabajadores", y "habría que luchar para tener ese convenio de vuelta y no sé si se logra".

Afirmó que el convenio tiene establecidos mecanismos "para prevención del conflicto" y que la empresa hará usos de estos.

"Es un convenio muy completo, que tiene una serie de beneficios extras por encima del salario y son importantes, y regula un montón cosas como categorías, jornales a la orden, de gente que tiene jornales asegurados", explicó.

"Lo que vamos a pelear ahora desde el gobierno es tratar que mañana haya una solución y el convenio no caiga, y podamos levantar este paro", sostuvo.

Una vez que el conflicto se levante, las autoridades establecerán una mesa para "negociar ciertos puntos".

"Vamos a seguir conversando mañana con la parte mayoritaria de la empresa, y tratando de buscar caminos a ver si es posible no llegar a estos extremos, que siempre son muchísimo más difíciles de levantar después. Lo que más nos preocupa a nosotros es que este que es un lío privado, entre una empresa y los trabajadores, está afectando al comercio internacional uruguayo", sostuvo.