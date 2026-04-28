Director de Secundaria plantea "reflexión interna en cada centro" tras amenazas en liceos y "no tratar como cuestión punitiva"

El director de Secundaria, Manuel Oroño, se refirió a las amenazas que están surgiendo en centros educativos y los hechos de violencia dentro de estos, y de las acciones que impulsan para que los liceos sean un lugar seguro.

"No queremos que esto pase como si nada, son hechos graves que ocurren, que repercuten en cada una de las personas, y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión interna en cada centro, con ayuda de las familias y sobre todo de los estudiantes", indicó Manuel Oroño, consejero de Secundaria.

En esa línea, señaló que se deben tener "objetivos de convivencia y construirlos en cada uno de los lugares, donde lo más importante sea lo pedagógico, el aprendizaje, y no tratemos esto como una cuestión punitiva, con medidas ejemplarizantes o con aspectos que tienen que ver con discriminar al otro".

Al respecto, añadió que se instalarán comisiones de participación en los centros, para "reflexionar y construir acciones y objetivos de convivencia, y no hacer como que no pasa nada y seguimos de largo".