Cancillería emitió recomendaciones para uruguayos que viajen al Mundial 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió recomendaciones para quienes vayan al Mundial 2026, que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos. Van desde documentos para ingresos a los países, qué hacer en caso de tomar medicamentos recetados y otro tipo de requisitos y consejos.

Sobre la documentación, se recuerda que en cualquiera de los países anfitriones se exige que el pasaporte tenga una "vigencia mayor a los seis meses a partir del momento que culmine su estadía".

Respecto a las visas para pasaportes uruguayos, el ingreso a Estados Unidos es con B1 (negocios) o B2 (turismo) y la Cancillería aclara que "una visa aprobada no garantiza la entrada a Estados Unidos. Los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en los puertos de entrada tienen autoridad para permitir o denegar la entrada por diversos motivos, incluidos (entre otros) la sospecha de intento de inmigración, empleo no autorizado y fraude".

Además, se recomienda a quienes viajen y todavía tengan que sacar la visa a Estados Unidos, que utilicen el FIFA PASS para poder tener prioridad del trámite, para lo cual "el boleto al partido debe haber sido adquirido a través de la web oficial de la FIFA".

Para Canadá también se requiere una visa. Aquellas personas que ya hayan tenido visa en un período de diez años o con visa estadounidense válida actualmente, podrán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje.

En el caso de México, el pasaporte uruguayo no requiere visa para estadías de hasta 180 días como turistas.

En todos los casos, la Cancillería recuerda que la documentación "debe estar en buen estado, legible, vigente y con foto reconocible". Además, se aconseja a tener copias escaneadas de toda la documentación, incluidos pasajes y reservas, con almacenamiento en correos personales.

"Si extravía su documento de viaje o sufre un hurto, deberá denunciarlo ante la autoridad policial local más cercana. No olvide de solicitar copia de la denuncia. Posteriormente podrá dirigirse al Consulado uruguayo más próximo a fin de tramitar la documentación necesaria para continuar su viaje o regresar a la República. Si la autoridad policial no le permite hacer la denuncia, podrá firmar una declaración jurada en un consulado", indica.

SEGUROS Y OTRAS RECOMENDACIONES

También para todos los casos se debe contar con seguro de asistencia integral al viajero (debe cubrir traslado sanitario y repatrio en caso de fallecimiento).

"Si toma actualmente medicaciones bajo receta, traiga con usted una cantidad suficiente para todo el viaje, en su envase original, acompañado de la prescripción médica (preferentemente traducida al inglés), a fin de evitar inconvenientes", indica el comunicado oficial.

Otra recomendación es llevar tarjetas de débito y/o crédito para utilizar en los lugares de destino, para lo cual se debe notificar a las entidades financieras sobre el viaje y los destinos a visitar. En esta línea, también se recomienda hacer reservas de hospedajes en sitios de confianza y sospechar de los que son demasiado baratos o exigen pagos urgentes. Evitar brindar contraseñas y códigos de verificación.

CONSULADOS

"Si sufre un accidente y/o se encuentra ante una catástrofe o emergencia natural, comuníquese con el Consulado más cercano o solicite a las autoridades intervinientes (policiales, sanitarias, etc.) que notifiquen al Consulado uruguayo sobre su situación. Para ubicar el Consulado más cercano, acceda al Mapa Consular (https://mapaconsular.mrree.gub.uy/)", detalla la Cancillería, que también recuerda que su rol en los lugares de destino es para expedir documentaciones extraviadas o robadas, informar derechos y obligaciones, apoyar y orientar a sus ciudadanos, asistir en detenciones u hospitalizaciones, asesorar, proporcionar información sobre médicos y hospitales, velar por debidos procesos en causas judiciales.

Además, remarca que "el Consulado no puede pagar boletos de avión o gastos de hotel, medicinas u otros servicios de salud como hospitalización; ser garantía del pago de multas o deudas contraídas; otorgar préstamos; interceder para la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, u obtener trato preferente; cubrir costos de procesos legales o abogados; responsabilizarse por ventas fraudulentas; solicitar ampliación de su estancia como turista; regularizar ante las autoridades locales su situación migratoria".

Los contactos consulares están en la web de la Cancillería.