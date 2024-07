Director de Educación del MEC lamentó ausencia del PIT-CNT en encuentro sobre políticas públicas

“Es una lástima no tener la voz de los trabajadores sindicalizados”, afirmó Baroni, quien sostuvo que la secretaria general de la central obrera, Elbia Pereira, había respondido confirmando su participación en la actividad.

Destacó la relevancia de la actividad para conocer la opinión de los representantes de los partidos políticos sobre aspectos fundamentales de la educación. Al ser consultado sobre si la actitud tensaba la relación con los sindicatos, Baroni aseguró que “es una tensión natural, que es necesaria para una sociedad democrática”. “La voz de ellos es fundamental, es importante, y que no estén en esta mesa de debates organizada por organismos multilaterales que el Uruguay está representado hace muchísimos años no me parece una buena señal”.

El encuentro con referentes educativos de los partidos políticos fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Unesco.

La presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Virginia Cáceres, destacó la coincidencia entre los participantes de la necesidad de generar mejoras en la carrera docente, el abordaje sobre las inasistencias y las inequidades en el sistema educativo.

Cáceres habló del desafío de la redistribución de los recursos destinados por la ANEP a inversiones, teniendo en cuenta que la mayor cantidad del dinero se destina a sueldos y alimentación.

VIRGINIA CACERES

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, considera que la transformación educativa es perfectible, en respuesta al planteo de representantes de otros partidos sobre eventuales cambios a aplicarle. “La transformación está en permanente cambio, análisis, retroalimentación a partir de la evaluación”, afirmó.

Destacó el aporte de la educación como herramienta para mejorar el país, con más empleo y mejores condiciones de vida.