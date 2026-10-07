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OPERACIÓN MILAGRO

Director del Hospital de Ojos asegura que el trabajo de los médicos cubanos sigue igual tras cambio en la forma de pago

El gobierno modificó la forma de pagarle a los médicos cubanos que atienden en el Hospital de Ojos. Antes se le pagaba al gobierno cubano, ahora es directamente a los profesionales.

Hospital de Ojos.&nbsp;

Hospital de Ojos. 

El director del Hospital de Ojos "José Marti" Alejandro Fischel aseguró que el trabajo de los médicos cubanos que atienden pacientes en este centro de salud no ha cambiado tras la modificación que realizó el gobierno en la forma que paga sus servicios.

Antes el pago por el trabajo de los profesionales cubanos se hacía al gobierno cubano, pero ahora se paga directamente a los médicos y técnicos que integran “la brigada”, como la definió Fischel.

“Los cubanos son una brigada médica, son 10 médicos en una plantilla con 20 técnicos, enfermeros, cocinero y chofer”, dijo el director, y aseguró: “El trabajo de la brigada médica en el hospital no cambió, nada, el trabajo sigue igual”.

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Los médicos cubanos integran la llamada "Operación Milagro", una iniciativa que lleva muchos años y por la que Cuba envía profesionales para operar gratis a pacientes con problemas de visión.

En las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos incluyó esta operativa en lo que entiende es un trabajo no remunerado, o esclavo, y que configura en los hechos una forma indirecta de financiar el régimen político en Cuba.

En este sentido señaló al gobierno de Uruguay que podría haber sanciones si mantenía el convenio con Cuba por los oftalmólogos que operan en el hospital de Ojos. El canciller Mario Lubetkin informó en estos días que se resolvió cambiar la forma de pago a estos profesionales, y que los cubanos seguirían trabajando como hasta ahora con pacientes uruguayos de bajos recursos. El pago ahora se hace a los médicos y técnicos enviados por Cuba a Uruguay.

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