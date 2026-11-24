Antel presentó este martes los resultados del primer año de gestión de Antel Arena a cargo de la subsidiaria ITC SA, una empresa propiedad de la compañía estatal, y confirmó la proyección de USD 2 millones de ingresos neto. La ganancia se obtiene entre un crecimiento previsto del 30% del resultado operativo y una reducción del gasto de gerenciamiento del orden de los USD 800 mil, informó la empresa.

“Antel Arena consolidó una evolución positiva de su actividad, con un incremento de los ingresos y de venta de tickets, una optimización de los gastos operativos y una mayor diversidad de eventos, lo que contribuye a dinamizar la actividad cultural y generar impacto en la economía local”, afirmaron en un comunicado.

“Para el 2026 se registra un crecimiento comercial en la operativa del Antel Arena, con un alza prevista del 30% en el resultado operativo, 500.000 visitantes y 360.000 tickets vendidos, 10% más que en el 2025. Con estos resultados, gracias al nuevo modelo de gestión, Antel logrará reducir USD 800.000 por los gastos de gerenciamiento y obtener ingresos netos de aproximadamente USD 2 millones”, detallaron.

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Según la empresa, hubo un récord de artistas nacionales en el escenario del Antel Arena, destacando el recital de la artista de la plena, Luana, la primera mujer uruguaya en llenar este estadio.

“La actividad del complejo generó US$ 20 millones anuales para el sector (producciones, impuestos, etc.), a lo que se agrega su efecto derrame sobre la economía local en rubros como gastronomía, transporte, hotelería, comercios barriales y cientos de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a cada espectáculo”, remarcaron.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, dijo que las ganancias están en "más cantidad de espectáculos, de mayor nivel y artistas internacionales", además de los cuidados de costos.

También consideró que esto se debe al cambio de gerencial. "Nos representó un ahorro importante", sostuvo.

"Este año hubo un incremento muy importante de los artistas nacionales que pudieron venir a participar en el arena, eso hace que se puedan proyectar a nivel nacional e internacional, entonces seguimos diversificando los espectáculos. También abriendo el arena al barrio, que vamos a tener una nueva edición, con espectáculos gratuitos, juegos", dijo.

Para 2027, está previsto "nuevos proveedores, convenios, más publicidad" y el objetivo de "llegar a más público todavía". "Ya tenemos más de 50 mil tickets vendidos para el año que viene, vamos a tener el récord de una banda y el orgullo que sea uruguaya, que agota cuatro funciones seguidas dentro del Antel Arena, que nunca se había dado", detalló y también destacó que habrá teatro con la Comedia Nacional así como tenis indoor, lo que representa una diversificación en la programación, señaló.

"Para Antel es un activo importantísimo, siempre aparece en el conversatorio público con una marcada tendencia positiva para Antel. Es un activo publicitario muy importante. Si ustedes ven lo que son hoy el valor del nombre del Arena, hoy en el mundo eso está aumentando muchísimo", sostuvo. "Si consideramos eso más las ganancias que está dando hoy el Arena, entendemos que ha sido una excelente inversión.

Por su parte, la directora de la oposición en Antel, Laura Raffo, aseguró que los números presentados son "simplemente los resultados de cuántos tickets más se vendieron de espectáculos y cuánto costó hacer esos espectáculos, esa cuenta no es la de cuánto le cuesta el Antel Arena a Antel. Es una cuenta incompleta. Lo que necesitamos es agregar rubros, como por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de Antel que se dedican en su actividad al Antel Arena, otros gastos operativos de mantenimiento y reparaciones, y las depreciaciones del edificio y las instalaciones, que es la pérdida de valor que tiene el edificio".

La directora blanca aseguró que el año pasado las cifras sí fueron presentadas con esas diferencias y que "de una ganancia de USD 740 mil" a "una pérdida de USD 4.7 millones".