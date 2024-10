Director de B'nai B'rith dijo que ataques de Irán "cruzaron ciertos límites" y "es una declaración de guerra abierta"

"Es un punto de inflexión porque la reacción de Israel ha sido que no termine acá, y ha sido apoyada entre otros por Estados Unidos", agregó.

Respecto a que no hubo muertes tras los ataques, Kohn remarcó que fue por "la posibilidad de protección" que tiene Israel y que "hubo muchísimos daños materiales".

"Si no hubiera ni los refugios ni los misiles que los pueden detener, hoy estaríamos hablando no de un atentado -que también lo hubo, en paralelo- sino que estaríamos hablando de un intento de genocidio. Que por otra parte es lo que intenta hacer Irán, que lo viene proclamando hace muchos años, que lo que quiere es que Israel desaparezca del mapa", sostuvo Kohn.

Además de los bombardeos, cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas en Tel Aviv en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por dos individuos, que fueron "neutralizados", indicó la policía de Israel.

"Se empieza el nuevo año judío mañana con una sensación no de temor, pero de mucha aprehensión y que puede volver a ser un año no muy dulce y más bien tirando a amargo", señaló. "Si hay una respuesta, habrá otra, si hay otra, habrá otra, y no se encontrará una luz al final del camino", añadió.

"Lo de Hezbolá pasa ahora porque durante 12 meses estuvieron bombardeando y llegó un momento que los 80 mil desplazados se han manifestado en forma muy dura, frente al gobierno, de que quieren volver a sus casas. Para volver a sus casas, se generó la situación que se está generando ahora", explicó y agregó: "Lo de Irán es más grave porque es un país, un Estado que está en Naciones Unidas que agrede a otro Estado y lanza 181 misiles con el objetivo de exterminar al Estado. Es una declaración de guerra abierta entre dos estados".