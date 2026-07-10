Diputado Rodríguez dijo que el FA "no votaba ni la Ley de Presupuesto ni las leyes de Rendición de Cuentas cuando era oposición"

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, recordó que el Frente Amplio no votaba los Presupuestos y las Rendiciones de Cuentas cuando era oposición; además, señaló distintos mecanismos para cumplir con reasignaciones de recursos si la ley no es aprobada.

"Creo que a los legisladores, lamentablemente, de la bancada de gobierno, les falta, además de mirarse al espejo y buscar los ejemplos que ellos mismos actuaron cuando no fueron gobierno, en los cuales no votaban ni la Ley de Presupuesto, ni las leyes de Rendición de Cuentas y después sí, artículo por artículo analizaban y acompañaban", comentó.

Y agregó: "Si el gobierno no tiene mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, primero es porque la gente no se las dio, segundo porque no han tenido la capacidad de construirla hasta ahora (...) confío en la capacidad de los legisladores del gobierno, seguramente ya tengan más que avanzadas algunas conversaciones, no tengo dudas que van a lograr los votos que necesitan para en la Cámara de Diputados aprobarlo".

Rodríguez dijo que la Ley de Rendición de Cuentas, que es una evaluación inicial del 2025, el gobierno la ha perdido.