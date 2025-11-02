El diputado Rodrigo Goñi expresó que ante el aumento sostenido de incidentes informáticos, hace falta una agencia nacional de ciberseguridad que contribuya a fortalecer los mecanismos de prevención y detección frente a los incidentes cibernéticos.
Diputado Goñi plantea nuevo marco legal sobre ciberseguridad: "Podemos tener un susto muy grande"
El diputado blanco cuestionó que no se haya incluido en el Presupuesto la creación de una agencia de ciberseguridad. "Es una necesidad imperiosa", aseguró.
Señaló que como no fue presentado en el proyecto del Presupuesto, lo propusieron desde el Partido Nacional. Afirmó que es una agencia implementada en varios países, y puso Chile como ejemplo.
"Es una necesidad imperiosa de los países de hoy", aseguró Goñi. "Las balas pican cerca, podemos tener un susto muy grande, muy grande, con afectaciones de derechos, pero también con afectaciones de vida, por lo tanto, estamos tratando de prevenir, tanto mitigar riesgos como una vez que se detectan poder recuperar todos esos sistemas que son clave para el funcionamiento de cualquier organismo público privado", indicó.
