Diputado del MPP denunció amenaza de muerte por parte de militantes del Partido Nacional

Entre los amenazados estaba el diputado Sebastián Sabini, quien subió a su cuenta de Twitter su testimonio y un video grabado por los propios agresores.

Embed En el día de ayer, junto con varios gurises del @MPP609 de Las Piedras pintamos varios muros (como es tradicional antes de la veda). Esta gente pasó y nos amenazó. Inmediatamente 5 o 6 personas bajaron con palos, y un arma de fuego; amenazando de muerte (sigue). pic.twitter.com/gefzV622lU — Tati Sabini (@tatisabini) October 25, 2019

Sabini explicó que el video le llegó por Whatsapp poco después de los incidentes que tuvieron lugar mientras el grupo Gurises MPP desarrollaba una pintada en la localidad canaria.

El diputado contó que fue amenazado con un arma y que le dieron una patada. Posteriormente rompieron un vidrio de la camioneta en la que se trasladaban.

camioneta.jpg Así quedó el vidrio de la camioneta del MPP tras lla agresión

El resto de los jóvenes que lo acompañaron no resultaron lesionados.

Sabini explicó que los agresores bajaron con palos, hierros y armas a recriminarles las pintadas.

El legislador habló personalmente con el candidato blanco a la diputación.

Andujar se comprometió a hablar con los militantes que protagonizaron el incidente.

En declaraciones a Radio Universal, Andujar señaló que los denunciantes "le dieron un poco de color" al hecho.

"Te amenazan y apuntan con una pistola, te dicen que te van a buscar y matar por ser diputado del Frente Amplio y ¿le estamos dando color? Sinceramente espero que nadie pase por eso. Me quedo con los saludos de solidaridad que he recibido en éstas horas", respondió Sabini en su cuenta de Twitter.

"Por suerte no agarraron a ninguno de los gurises. Me llevé una patada por parte del que llevaba el arma, pero el golpe no fue grave. Me amenazaron de muerte, algo asi como te vamos a matar diputado mientras me apuntaba con la misma. Luego se la dieron a la camioneta", señaló y publicó una foto del vehículo.

Los militantes del MPP realizaron la denuncia policial. "Son personas de la lista que nos amenazaron y seguramente sean identificadas. También hay testigos que estaban en la pizzeria de la esquina", señaló.