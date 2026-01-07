RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEBATE EN LA COMISIÓN PERMANENTE

Diputado del Frente Amplio acusó a Estados Unidos de cometer "un acto terrorista" en Venezuela al capturar a Maduro

Así lo dijo el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero durante el debate en Comisión Permanente sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro por un comando militar de Estados Unidos.

Los legisladores del Frente Amplio que participaron del debate en la Comisión Permanente sobre la situación de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por parte de un comando militar de Estados Unidos, calificaron lo ocurrido el sábado 3 en Caracas como una “invasión” que “amenaza la estabilidad continental”.

El diputado Federico Preve fue el primero en hablar y condenó “un ataque militar de Estados Unidos en América Latina”.

Por su parte, el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio dijo que “pensar que fue un acto terrorista para secuestrar a Maduro y su esposa es una mirada corta”. Se refirió entonces a los intereses de Estados Unidos, y en particular del presidente Donald Trump, “por tanto petróleo y riqueza” que tiene Venezuela.

Al referirse a Trump, Otero recordó que es investigado por su relación con Jeffrey Epstein y dijo que el presidente de Estados Unidos “puede ser condenado antes que Maduro por depredador sexual”.

Otero también señaló que las posición de los partidos de la oposición “es atacar al Frente Amplio”. “No importa si hay muertes civiles en Venezuela, no importa si el objetivo confeso de Trump es ir por el petróleo. Creer que esto es bueno para Venezuela, que puede haber una transición mejor con esta prueba de fuerza, me llama la atención”, apuntó.

"Fue un acto terrorista", dijo Otero al referirse a la incursión militar de Estados Unidos que terminó con la captura y extradición de Maduro a Nueva York, donde es acusado de narcotráfico.

"Fue un secuestro, no es un fugitivo, y debemos condenarlo fuertemente", finalizó Otero.

