Diputado del FA pide la renuncia de Adrián Peña: "el ministro mintió" sobre su título

“Más que enojo me da tristeza”, dijo el diputado Olmos este viernes en rueda de prensa, y agregó: “No entiendo por qué un político que pretende hacer una carrera, se dice, presidencial, necesita atribuirse un título que no tiene. Tener un título o no tenerlo no da mayores pesos o argumentos a las opiniones que uno tiene. Es una muy mala cosa para Peña, para el Partido Colorado y para todo el sistema político”.