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Diputado colorado propone prohibir los celulares en centros educativos durante todo el horario escolar

"El camino, hoy, debería ser la regulación, porque lo prohibicionista, siendo extremos, podría ir más a lo que es inicial y primaria, donde el rango de edad es el que es y ahí podés aplicar mejor esto", afirmó el ministro Mahía.

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El diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campos, propone prohibir los celulares en los centros educativos durante todo el horario escolar para atender el problema que generan los dispositivos de distracción en clase.

Campos apuntó a afectaciones en salud mental y problemas de adicciones en niños y adolescentes. "Creemos que hay que tomar una postura y hacer política pública en base a esto, no podemos dejar este problema como si nada pasara y como si nada ha cambiado en la crianza de los niños y adolescentes", afirmó.

El legislador colorado indicó que hay experiencias en colegios privados, como en el Santa Elena, con más de 80% de aceptación de las medidas por estudiantes, docentes y familias.

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Campos dijo que además de un factor de distracción en clase, los celulares causas problemas en el relacionamiento entre niños y adolescentes. Además, instó a las familias a concientizarse sobre el tema. "Esto es un problema grave, de salud mental, de crianza, del futuro del país y el futuro de los niños, que tenemos que cuidarlos", remarcó.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, celebró la discusión parlamentaria sobre el problema y refirió al impacto de las pantallas en los niños y adolescentes.

Sobre el proyecto de Campos, Mahía dijo que si bien la iniciativa contempla algunas excepciones, la concepción es la prohibición. El ministro compartió informes del Plan Ceibal, ANEP e Ineed que plantean el tema como un problema real.

"El camino, hoy, debería ser la regulación, porque lo prohibicionista, siendo extremos, podría ir más a lo que es inicial y primaria, donde el rango de edad es el que es y ahí podés aplicar mejor esto", consideró.

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