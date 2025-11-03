RECIBÍ EL NEWSLETTER
GABRIEL GURMÉNDEZ

Diputado colorado propone eliminar por ley la obligatoriedad del voto de egresados en las elecciones universitarias

El diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto de ley para que los egresados no se ven obligados a votar en las elecciones universitarias. “Van porque le cobran la multa, si no, no irían”.

Gurméndez destacó que en el orden de los egresados “siempre gana el voto en blanco”. “Estamos muy lejos los profesionales universitarios de lo que es la realidad de la vida universitaria”, remarcó el diputado, y aseguró que los egresados van a votar “porque le cobran la multa, si no le cobran la multa no irían”.

El próximo 12 de noviembre son las elecciones universitarias, y el objetivo del diputado es que se pueda votar antes su proyecto de ley.

Gurméndez expresó lo que a su entender dicen los egresados cada vez que son convocados a las elecciones universitarias: “Qué perdida de tiempo, vengo porque me imponen una sanción, no tengo ni idea de lo que está pasando en la universidad”.

En las elecciones universitarias votan los estudiantes, los docentes y los egresados.

