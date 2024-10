Diputado blanco denunció a Ojeda y Fossati ante la Corte Electoral por utilizar simbología del Partido Nacional

Además sostiene que la utilización de la frase “Blancos con ojeda” “configura un delito electoral”.

“El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y la señora Gabriela Fossati hacen uso ilegítimo de nuestros distintivos perjudicando al rico patrimonio intangible del Partido Nacional. A su vez, y más grave aún, causando confusión y caos para con el votante, utiliza términos ostensibles e identificatorios manifiestamente con el Partido Nacional”, indica en la denuncia presentada ante la Corte Electoral.

A su vez, en el escrito también se señala que “se intenta confundir a los votantes no solo con el uso del término ‘blancos’” sino también con la aparición de la bandera partidaria, escudo e imágenes de representantes históricos del partido”.

“Estos artilugios nos hacen retroceder y perjudican una elección libre y consciente, donde cada ciudadano vote a conciencia”, concluye la denuncia.

El candidato del partido colorado, Andrés Ojeda, se refirió a la denuncia presentada.

“Yo no tengo nada que ver, así que es complicado que me denuncie a mí por una cuenta y un trabajo que tiene Gabriela, de una agrupación que formó, que se llama Blancos con Ojeda y que evidentemente no tiene nada que ver conmigo”, aseguró el candidato.

“Hay que entender que Gabriela no integra formalmente el Partido Colorado, no es ni siquiera afiliada. Así que es una agrupación, un movimiento, que arma una persona libre e independiente, que resuelve apoyarnos”, afirmó.