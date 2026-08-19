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CANELONES

Diez imputados y condenados como parte de organización dedicada al narcotráfico; investigan vínculo con Fernández Albín

Los delitos tipificados fueron asociación para delinquir, negociación de estupefacientes, tenencia de drogas, lavado de activos, asistencia al lavado, hurto, tráfico interno de municiones y vulneración de datos. Las penas van hasta dos años de cárcel.

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Diez personas fueron imputadas y condenadas en el marco de una investigación para desarticular una organización delictiva dedicada a la venta de drogas, y se trata de establecer si estaba vinculada con el narco Luis Fernando Fernández Albín, actualmente en prisión.

La operación antidrogas se inició en diciembre de 2024 por una denuncia de comercialización de estupefacientes en San Ramón, Canelones. Luego, se logró la incautación de un kilo de cocaína en San Bautista.

El trabajo policial continuó y se pudo determinar que la organización criminal mantenía redes de acopio y distribución desplegadas en la zona de Ciudad de la Costa. A fines de 2025, se interceptó en El Pinar un vehículo con 15 kilos de cocaína, droga que estaba relacionada al inicio de la operación en San Ramón.

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Este lunes, la fiscal de Canelones de 1º turno, Irena Penza, libró 14 órdenes de allanamiento a viviendas de Montevideo y Ciudad de la Costa, en El Pinar y Lagomar. Fueron detenidas 13 personas y se incautó drogas, pesos uruguayos y dólares, dispositivos electrónicos, documentación, armas, municiones y siete vehículos, algunos de ellos de alta gama.

Del total de detenidos, tres personas fueron liberadas y las otras diez, de entre 21 y 47 años, fueron imputadas y condenadas por los delitos de asociación para delinquir, negociación de estupefacientes, tenencia de drogas, lavado de activos, asistencia al lavado, hurto, tráfico interno de municiones y vulneración de datos.

Las medidas cautelares y penas van desde fijación de domicilio y prohibición de salir del país; libertad a prueba de 8 a 12 meses; arresto nocturno por 90 días hasta arresto total con tobillera eléctrica, custodia policial y prohibición de comunicación con el exterior; prisión preventiva por 90 días hasta 2 años de cárcel como condena.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, fue consultado por la posible vinculación de la organización con Fernández Albín. "No descartamos", afirmó y evitó dar más detalles, porque la investigación continúa.

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