Diez allanamientos en Marconi por rapiñas a taxistas y comerciantes: hay detenidos, entre ellos un adolescente

La Policía realizó diez allanamientos en la mañana de este jueves en casas ubicadas en Juan Acosta y Aparicio Saravia, una esquina a la que los efectivos acuden con recurrencia debido a denuncias de rapiñas a taxistas y locales comerciales de la zona.

Investigadores de la Zona Operacional III y de Bus Seguro avanzaron en el caso y, a primera hora, irrumpieron en las viviendas identificadas. Detuvieron a dos personas, entre ellas un adolescente de 17 años requerido por el intento de rapiña a un taxista ocurrido el pasado 1.° de octubre.

Ese día, el taxista circulaba por la zona cuando fue abordado por varios delincuentes que le abrieron las puertas del vehículo, pero no le llevaron nada. El trabajador continuó la marcha y llamó a la Policía.

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Uno de los sospechosos identificados es el adolescente, que ahora está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes de 2.° Turno, a cargo de Pablo Rivas.

También fue detenido un hombre de 27 años. La fiscal de Flagrancia Silvia Pérez ordenó investigar si tiene vínculo con rapiñas ocurridas en la zona.

Durante los allanamientos, los policías incautaron 10 cartuchos calibre 7.65, dos casquillos calibre 9 mm, un DVR y siete celulares.