Diego Maradona desmiente rumores: "No me estoy muriendo"

El argentino aseguró que “no se está muriendo” y criticó a la prensa que según él crea confusión.

“Mienten hablan de alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra alzheimer, es muy jodida, la gente que tiene alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo”.

Maradona dejó de dirigir en México a Dorados de Sinaloa por recomendación de su médico, porque tiene que someterse a dos operaciones.