Diego Forlán y su salida de Peñarol: "es un verso que me echaron por los puntos"

"En ese momento ya me di cuenta que estaba afuera", confesó en una entrevista con Sport 890.

Así contó Diego Forlán cómo se procesó su despido de Peñarol, club al que llegó con un proyecto institucional a gran escala que conllevaba más de una temporada, pero que duró unos pocos meses, en realidad unas pocas semanas si se tiene en cuenta la paralización por la pandemia.

"Es un verso que me echaron por los puntos. Si yo le ganaba a Wanderers quedaba a un punto. Fue un golpe muy duro", aseguró Diego Forlán en 100% Deporte.

El entrenador hizo 12 puntos de 27 posibles. Eso presionó a la directiva aurinegra a pegar un volantazo. El equipo había quedado sin esperanzas en el Apertura y muy abajo en la tabla anual. La Libertadores también ya estaba comprometida.

"Los argumentos que se manejaron en mi salida no fueron sólidos. La gente que maneja el fútbol debería tener otra capacidad. Me faltó una persona como Darío Rodríguez que me respaldara", agregó.

A lo largo de la entrevista reveló que el entonces técnico de Nacional Gustavo Munúa lo llamó indignado al conocer los detalles de su salida de Peñarol.

A las pocas semanas, le pasó lo mismo a él.

Forlán se solidarizó con su colega y criticó que la forma en que se manejó por parte del club tricolor.

"Lo que pasó con Munúa también me parece una vergüenza y peor está como sigue, que el Director Deportivo quede como técnico", aseguró.

Forlán contó también que su esposa, Paz Cardoso, está embarazada y que en marzo nacerá su cuarto hijo.

"LA DESPEDIDA FUE DURA"

El exinternacional celeste afrontó así su primera experiencia profesional como DT. "La despedida fue dura, nunca pensé que me iba a costar tanto la despedida con el plantel", afirmó.

"Reconozco que tuvimos partidos que no se mostró actitud, pero es fútbol", añadió Forlán.

También explicó algunos problemas que afrontó el plantel. "Yo no me estoy justificando, obviamente que con el diario del lunes todos tomaríamos decisiones diferentes. La gente muchas veces es hipócrita".

Luego, destaco: "No ganamos dos partidos seguidos, pero tampoco perdimos dos seguidos. Estábamos en carrera. No estoy de acuerdo con Jorge (Barrera), pero lo respeto".

Forlán dijo que durante su gestión hizo debutar a cinco juveniles. Contó que, por ejemplo, Agustín "El canario" Álvarez Martínez llegó con "kilos de más" a la pretemporada, lo que es injustificable para un jugador de formativas.

Elogió la preparación física durante su tiempo como entrenador. "Todos los problemas que habían de lesionados antes no estaban más".

La información que recibió al llegar al club no fue del todo precisa, y eso lo obligó a tomar decisiones inconvenientes en función de un presupuesto reducido.

"Cuando llegamos Giovanni y Formiliano estaban casi vendidos. Por eso traje un lateral derecho y un zaguero. Son decisiones que tienen que tomar los entrenadores", señaló.

También explicó por qué se inclinó por Xisco y dejó ir a Lucas Viatri, un jugador querido por la hinchada.

"Yo aposté por Xisco y no me salió bien. No me arrepiento porque ahora me salió mal. Viatri no es un goleador, es un jugador que rinde más afuera del área", aseguró.