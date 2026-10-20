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SALUD

Día Mundial de la Osteoporosis: los factores de riesgo y las formas de prevenir el debilitamiento de los huesos

El Hospital de Clínicas realizó este martes una jornada de información y chequeos preventivos en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis.

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Este martes es el Día Mundial de la Osteoporosis y en el Hospital de Clínicas hubo una jornada de información y chequeos preventivos.

El lema de este año es “Fortalece, construye y cuida tus huesos para toda la vida”.

La jornada de chequeos contó con varias estaciones donde se evaluaba al paciente.

“La idea de la jornada es identificar factores de riesgo para la osteoporosis, factores de riesgo para caídas, y asesorar a la población acerca del consumo de alimentos que puedan proteger los huesos para evitar esta enfermedad”, señaló Gabriela Mintegui, endocrinóloga.

Además, explicó que es una enfermedad que “no tiene género”, aunque “aparece en mujeres un poquito más frecuente, pero también aparece en hombres”.

“Respecto a la edad, puede aparecer en mujeres muy jóvenes, con determinadas enfermedades, factores de riesgo, las que consumen ciertos fármacos, que deterioran la calidad del hueso, y lo hacen más fácil de romperse”, explicó la especialista.

Remarcó que la prevención comienza en la infancia, edad en la que se deben generar “huesos que sean fuertes, saludables, con buena alimentación, con ejercicio físico”.

En la adultez, es necesario mantener esa alimentación y el ejercicio, de movimiento, coordinación y fuerza.

“En los adultos mayores tratar de evitar los fármacos o factores que lleven a que pierdan el equilibrio”, agregó.

Especialistas explicaron con más detalle en qué consistían las entrevistas y asistentes contaron su experiencia a Subrayado.

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