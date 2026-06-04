En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebramos el compromiso y liderazgo de la red de Estaciones ANCAP, que hoy cuenta con 65 estaciones certificadas bajo la norma ISO 14001:2015, consolidándose como la única red del país con un grupo de estaciones certificadas en gestión ambiental.
Día Mundial del Medio Ambiente: ANCAP consolida su liderazgo con 65 estaciones certificadas en gestión ambiental
Bajo la coordinación de DUCSA, este modelo impulsa estándares, objetivos y programas de trabajo compartidos, promoviendo la mejora continua y una forma de operar cada vez más sostenible en toda la red.
Esta coordinación se sustenta en:
La bandera de TODA La Celeste sale a la cancha para seguir haciendo leyenda
- Estándares y programas de trabajo comunes.
- Espacios de intercambio entre las estaciones y el equipo coordinador.
- Capacitaciones y acciones de concientización para el personal y las comunidades donde operamos.
- Apoyo y acompañamiento especializado para fortalecer el sistema.
Durante el ciclo 2025, y a partir de los excelentes resultados obtenidos en la auditoría externa de LSQA, las estaciones certificadas reafirmaron su compromiso con el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo sostenible en toda la red.
Este 5 de junio, reconocemos especialmente el esfuerzo y dedicación de los equipos que forman parte de estas 65 Estaciones ANCAP certificadas y de todas aquellas personas que trabajan cada día por operaciones más seguras, responsables y comprometidas con la comunidad y el entorno.
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