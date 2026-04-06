Día histórico para la humanidad: tripulantes de misión Artemis II volaron a mayor distancia de la Tierra

Este 6 de abril de 2026 quedará marcado como un día histórico para la humanidad. Los 4 astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra .

El magíster en Astronomía e investigador, Nicolás Pan, dijo a Subrayado que se trata del día más emocionante porque los astronautas tuvieron el encuentro cercano con la Luna.

"El impacto más grande que tiene esta misión es de testeo tecnológico, es decir, testear que todos los sistemas de soporte vital para que todos los astronautas estén vivos, estén funcionando bien y así en las próximas misiones poder aventurarse un poco más y volver a alunizar la superficie de la Luna", comentó.

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La nave Orion dedicará más de 6 horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar antes de emprender el regreso a la Tierra, pero, ¿cuál es el objetivo real de este viaje?, ¿cuál es el impacto para la humanidad?: Pan explicó que la Luna se formó del mismo material que se formó el planeta Tierra, "solamente que nuestro planeta sufrió muchos cambios geológicos que han hecho que se distinga bastante de lo que era originalmente. En cambio, la Luna se pueden hacer investigaciones por las cuales se puede ir más atrás en el tiempo para poder investigar de qué estaba formado, por ejemplo, los componentes con los cuales se terminó formando nuestro planeta".

Según el astrónomo, el objetivo de la misión es construir una base permanente en la Luna.

Más allá de los objetivos concretos de la NASA y la ciencia, el especialista asegura que la gran ambición espcial que tiene China llevó a que los Estados Unidos acelere el proceso de estas misiones.

"Estas misiones no serían posibles si no se diera el contexto necesario al igual que se dio a finales del 60 y 70, sin la Guerra Fría nunca hubieran ocurrido esas misiones y hoy en día seguramente sin la gran ambición espacial que tiene China-que es el gran contrincante internacional de Estados Unidos- seguramente no se haría tanta inversión o no tan aceleradamente como lo estamos viendo ahora", comentó.

Las imágenes que se han publicado de la misión por ahora son pocas, pero hay una que quedará en los libros para siempre, y es la foto completa de la Tierra; en ella se puede distinguir a Montevideo.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son oficialmente las cuatro personas que han estado más lejos de nuestro planeta en toda la historia.

"En toda la historia de la humanidad, solamente 27 personas habían salido de la órbita terrestre y esta es la primera vez que una persona afrodescendiente, una mujer y una persona que no es estadounidense-que es canadiense- es la primera vez que se aventuran en esta misión", señaló.

Pan explicó que cuando regresen a la Tierra, ingresarán a la atmósfera a unos 40 mil kilómetros por hora.