Detuvieron a un hombre de 30 años sospechoso de matar a otro en La Teja: el crimen ocurrió en julio

La Policía realizó allanamientos en La Teja y Tres Ombúes buscando a un hombre de 30 años sospechoso de matar a otro de 37 años en julio. Había orden de detención y fue capturado este jueves.

El crimen ocurrió en la noche del 7 de julio, en en José Castro entre Molina y Gregorio Camino, detrás del Cementerio de La Teja. La víctima recibió varios impactos de bala.

La Policía fue alertada del hecho por parte de eventuales que cumplen tareas de custodia en la puerta de emergencia del Hospital del Cerro, a donde llegó un auto particular en el que se trasladó a la víctima inconsciente con varias heridas de bala.

El conductor expresó que circulaban por detrás del cementerio de La Teja cuando fueron alcanzados por varios disparos de arma de fuego. Además, aportó la descripción del presunto atacante como un hombre que llevaba una campera de trabajo y pantalón. No brindó más detalles ya que, según indicó, se encontraría en estado de sobredosis de alcohol.

El hombre baleado fue atendido y pasó a block quirúrgico, donde falleció a los pocos minutos de ingresar.

En tanto, personal del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las actuaciones del caso. Al inspeccionar el vehículo en el que fue trasladada la víctima encontraron varios impactos de arma de fuego en la parte trasera.

Del relevamiento de las cámaras de videovigilancia, los efectivos identificaron el lugar del ataque y una vez en el lugar hallaron vidrios astillados de vehículos y esquirlas, otro vehículo con un impacto de bala en la parte trasera y un proyectil deformado en el piso. En la zona, se encontraron tres vainas de calibre 9 mm.