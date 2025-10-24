Detuvieron a la expareja de Lourdes; la cantante de Bandana estaba en la casa del hombre denunciado por violencia

Después de horas de misterio en torno a su paradero, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró este jueves por la noche a Lourdes Fernández, cantante de Bandana , en el departamento de su expareja Leandro García Gómez. La policía detuvo más tarde al hombre en medio de acusaciones por violencia de género.

García Gómez fue detenido este jueves por la noche en su apartamento del barrio porteño de Palermo, donde también se hallaba a la Bandana, quien causó gran preocupación durante toda la jornada debido a una denuncia realizada por su madre, quien manifestó estar casi tres semanas sin conocer el paradero de su hija

Tras una orden de allanamiento, encontraron en el interior de la vivienda a Lourdes. Si bien su ex pareja no estaba en el domicilio, se dictó una orden de captura contra él. Luego, García Gómez logró ser aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad, a quien encontraron escondido en otro sector del mismo edificio.

Al ingresar, los agentes hallaron a Lourdes en una habitación en buen estado de salud. Fue puesta de inmediato bajo resguardo junto a personal policial femenino. Después fue trasladada al Hospital donde permaneció durante varias horas. Finalmente los médicos confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

El hombre, señalado por acusaciones de violencia de género, fue detenido e imputado por “privación ilegítima de la libertad” de la cantante.

La alerta sobre el paradero de la artista la había dado este mismo jueves por la mañana la propia madre, quien denunció ante la fuerza porteña que su hija no se contactaba con ella desde el domingo 4 de octubre.

Tras la imputación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, Leandro García Gómez será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.