Detuvieron in fraganti a tres delincuentes que robaron chapas y las transportaban en un carro por plena calle

Tres hombres de 31, 31 y 35 años fueron detenidos in fraganti en el barrio montevideano Tres Ombúes, cuando transportaban en un carro de madera chapas metálicas que acababan de robar de una fábrica metalúrgica.

En la madrugada de este jueves, la Policía recibió un llamado por un robo en proceso en la fábrica ubicada en Pedro Celestino Bauzá y Yapeyú. Al llegar al lugar, los efectivos vieron a cuatro delincuentes que transportaban las chapas en un carro.

Al ver a los policías, los hombres intentaron escapar en distintas direcciones. Tres fueron detenidos y el cuarto logró huir.

Seguí leyendo Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares

En el carro llevaban tres chapas metálicas de 3 metros por 1 metro. Además, los policías les incautaron una tenaza.

Foto: Policía. Carro incautado en Tres Ombúes.

Según informó la Policía, los tres detenidos tienen antecedentes penales y quedaron a disposición de la Fiscalía.