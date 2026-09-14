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CANELONES

Detuvieron en allanamientos y condenaron con prisión a dos delincuentes que rapiñaron comercios en Sauce y Canelón Chico

Las rapiñas ocurrieron el 21 de agosto y el 8 y 9 de setiembre bajo la misma modalidad; en total lograron llevarse más de $80.000, mercadería, bebidas y cigarros.

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Condenaron con prisión a dos delincuentes que cometieron rapiñas en las últimas semanas en las localidades de Sauce y Canelón Chico.

Una de las rapiñas ocurrió el pasado 21 de agosto en una carnicería ubicada en las rutas 67 y 32, en Canelón Chico, mientras que las otras se dieron el 8 y 9 de setiembre a dos autoservices y a un local de juegos de slots.

El 8 de setiembre, un hombre encapuchado y armado entró al local de juegos ubicado en Carmelo González y Artigas, en Sauce. Logró llevarse $66.000. Afuera, en auto de color gris, lo esperaba su cómplice.

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Al día siguiente, el 9, llegaron al comercio ubicado en ruta 32 kilómetro 22, en Canelón Chico y sorprendieron al trabajador que estaba por cerrar. En esta oportunidad se llevaron $22.000, mercadería, bebidas y cigarros.

La Policía llevó adelante dos allanamientos en Las Piedras para dar con los autores de las rapiñas. En una de las viviendas fue detenida una mujer de 30 años con antecedentes penales por estafa. Se incautó drogas, armas, celulares y mercaderías de las rapiñas.

En otro de los allanamientos fue detenido el delincuente que esperaba en el vehículo al que ingresaba armado a robar; el sábado fue detenido.

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