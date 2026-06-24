Detienen a un joven de 20 años por el homicidio de un hombre en Carrasco Norte

La Policía hizo cuatro allanamientos en Flor de Maroñas en la mañana de este miércoles y detuvo a un sospechoso del homicidio ocurrido el 6 de junio en Carrasco Norte. También incautó una pistola con cargador extendido y una moto requerida.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos encabezó los procedimientos en inmediaciones de Maestra Juana Manso, en Flor de Maroñas, y detuvo a un joven de 20 años sospechoso de haber matado a un hombre de 31 años en Carrasco Norte hace 18 días.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el detenido tiene un antecedente penal y será puesto a disposición de Fiscalía.

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Durante los procedimientos, los efectivos incautaron una pistola con cargador extendido, que aumenta la capacidad de fuego del arma, y una moto que estaba requerida.

El crimen ocurrió en la noche del sábado 6 de junio en Horacio Acosta y Lara y General Nariño. La víctima recibió disparos en la cara, la axila y el brazo izquierdo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.

En la escena quedaron 15 casquillos de bala calibre 9 milímetros y otros indicios que fueron relevados por Policía Científica. Esos elementos formaron parte de la investigación del Departamento de Homicidios que este miércoles avanzó con la detención del sospechoso.