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Detienen a un joven de 20 años por el homicidio de un hombre en Carrasco Norte

La Policía incautó una pistola modificada para lograr mayor poder de fuego, en uno de los cuatro allanamientos realizados este miércoles.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Flor de Maroñas tras el homicidio.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Flor de Maroñas tras el homicidio.

La Policía hizo cuatro allanamientos en Flor de Maroñas en la mañana de este miércoles y detuvo a un sospechoso del homicidio ocurrido el 6 de junio en Carrasco Norte. También incautó una pistola con cargador extendido y una moto requerida.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos encabezó los procedimientos en inmediaciones de Maestra Juana Manso, en Flor de Maroñas, y detuvo a un joven de 20 años sospechoso de haber matado a un hombre de 31 años en Carrasco Norte hace 18 días.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el detenido tiene un antecedente penal y será puesto a disposición de Fiscalía.

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Durante los procedimientos, los efectivos incautaron una pistola con cargador extendido, que aumenta la capacidad de fuego del arma, y una moto que estaba requerida.

El crimen ocurrió en la noche del sábado 6 de junio en Horacio Acosta y Lara y General Nariño. La víctima recibió disparos en la cara, la axila y el brazo izquierdo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.

En la escena quedaron 15 casquillos de bala calibre 9 milímetros y otros indicios que fueron relevados por Policía Científica. Esos elementos formaron parte de la investigación del Departamento de Homicidios que este miércoles avanzó con la detención del sospechoso.

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