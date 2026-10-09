Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros el 26 de agosto en el barrio Los Sueños, en cuya escena la Policía halló casi 100 casquillos. En el momento fue detenido e imputado un joven de 22 años y, este viernes, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo a un segundo sospechoso: un menor de 17 años.
Detienen a un adolescente por el homicidio de otro en el barrio Los Sueños, y lo investigan por guerra entre bandas
El adolescente tiene 17 años y, para la Policía, está armado e involucrado en la guerra de bandas que hay en el barrio Los Sueños, cerca de Manga.
El arresto fue durante un allanamiento, a primera hora de la mañana. De acuerdo con la investigación policial, este adolescente está armado y está involucrado en la guerra de bandas criminales que hay en Los Sueños, barrio lindero a Manga, en Montevideo. Además, es sospechoso por ese crimen.
Los Sueños ha sido escenario de homicidios y balaceras intensas; es lugar de una guerra entre bandas, que incluye a brasileños.
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Homicidio del adolescente
El cuerpo de adolescente de 15 años fue hallado a las 7:00 del 26 de agosto en calle Correguela, esquina Ruben Rada. Subrayado informó entonces que la balacera ocurrió a las 5:45 e incluyó casi 100 disparos, según los casquillos incautados por Policía Científica.
En las primeras actuaciones, el Departamento de Homicidios incautó un arma y tres cargadores. Tras esos hallazgos, detuvo a un joven de 22 años, sin antecedentes penales, que fue imputado.
Ese día, la Policía trabajaba en una segunda escena de homicidio: un hombre fue encontrado a metros de una cañada en Parque Guaraní, cerca de Flor de Maroñas. Los crímenes no están relacionados.
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