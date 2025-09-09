Miles de juguetes y juegos de mesa falsificados fueron incautados en un local y en un depósito, ambos ubicados en el barrio Reus, Montevideo. Interpol hizo un allanamiento este lunes tras recibir la denuncia e incautó 56 cajas con casi 3.000 productos truchos.
Detectaron venta de juguetes y juegos de mesa truchos en barrio Reus; Interpol incautó casi 3.000 productos
Los productos falsificados estaban acopiados en un local de venta y en un depósito en Reus. Las empresas afectadas hicieron la denuncia por la Ley de Marcas.
Las denuncias fueron presentadas por empresas del sector del entretenimiento, que abarcan historietas, juguetes y videojuegos, como DC Comics, MGA Entertainment, Inc. y Nintendo of America Inc., debido a la venta ilegal de los productos.
Entre los artículos incautados predominan juguetes de Pokémon (606 unidades), basados en criaturas del anime y videojuegos, y de Paw Patrol (447 unidades), la serie infantil animada, detalla la lista a la que accedió Subrayado.
Policía tras los pasos de una banda que roba vehículos en Montevideo y los lleva a Florida; hay un detenido
La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, y durante el operativo la Policía Científica también incautó celulares para realizar pericias, a pedido de la fiscal. No hubo detenidos durante el procedimiento, que se realizó en ese local de ventas ubicado en Justicia y Martín García.
En total, la mercadería trucha estaba distribuida en 56 cajas, sumando 2.822 juguetes y juegos de mesa, cuyo detalle se presenta a continuación.
Paw Patrol (447 unidades)
253 perros
30 caretas
68 yoyó
62 cartas
33 pelotas
1 caja de figuritas
Pokémon (606 unidades)
13 Funko
22 muñecos
168 Pikachu
54 Pokemones
17 Hash
42 Pokemón Coco
79 cartas
61 yoyó
70 Naruto Pokémon
80 figuritas
Batman (271 unidades)
167 Batman sueltos
16 máscaras
75 Batman
9 Batman con máscara
4 Batman Advengers
Gabby's Dollhouse (113 unidades)
37 latas
76 muñecas en caja
Harry Potter (84 unidades)
14 Cluedo Harry Potter
18 juegos de mesa
52 Harry Potter
Otros juguetes y juegos
125 Ponys Hore
39 micrófonos (juguete)
9 Mario Cars
80 Minions
161 muñecas Sparkle Girl
363 Monopoly (juego de mesa)
90 Spiderman
72 Superman
8 Cosmic League of Legends con mini Batman
76 Bienes y raíces (juego de mesa)
285 Héroes en pijamas
En Uruguay la Ley de Marcas (N.º 17.011) sanciona la falsificación y comercialización de productos con marcas registradas sin autorización. La normativa establece penas de 3 meses a 3 años de prisión, además del decomiso y destrucción de la mercadería incautada.
El marco legal también habilita a los titulares de las marcas a reclamar daños y perjuicios, y faculta a la Justicia a ordenar allanamientos y secuestros como medidas cautelares. La venta de juguetes falsificados no solo constituye un delito contra las marcas, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los niños, ya que estos productos no cumplen con controles de calidad ni normas de seguridad.
Dejá tu comentario