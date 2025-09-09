RECIBÍ EL NEWSLETTER
ley de marcas

Detectaron venta de juguetes y juegos de mesa truchos en barrio Reus; Interpol incautó casi 3.000 productos

Los productos falsificados estaban acopiados en un local de venta y en un depósito en Reus. Las empresas afectadas hicieron la denuncia por la Ley de Marcas.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

Fotos cedidas a Subrayado.

Miles de juguetes y juegos de mesa falsificados fueron incautados en un local y en un depósito, ambos ubicados en el barrio Reus, Montevideo. Interpol hizo un allanamiento este lunes tras recibir la denuncia e incautó 56 cajas con casi 3.000 productos truchos.

Las denuncias fueron presentadas por empresas del sector del entretenimiento, que abarcan historietas, juguetes y videojuegos, como DC Comics, MGA Entertainment, Inc. y Nintendo of America Inc., debido a la venta ilegal de los productos.

Entre los artículos incautados predominan juguetes de Pokémon (606 unidades), basados en criaturas del anime y videojuegos, y de Paw Patrol (447 unidades), la serie infantil animada, detalla la lista a la que accedió Subrayado.

policia tras los pasos de una banda que roba vehiculos en montevideo y los lleva a florida; hay un detenido
Seguí leyendo

Policía tras los pasos de una banda que roba vehículos en Montevideo y los lleva a Florida; hay un detenido

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, y durante el operativo la Policía Científica también incautó celulares para realizar pericias, a pedido de la fiscal. No hubo detenidos durante el procedimiento, que se realizó en ese local de ventas ubicado en Justicia y Martín García.

En total, la mercadería trucha estaba distribuida en 56 cajas, sumando 2.822 juguetes y juegos de mesa, cuyo detalle se presenta a continuación.

Paw Patrol (447 unidades)

253 perros
30 caretas
68 yoyó
62 cartas
33 pelotas
1 caja de figuritas

Pokémon (606 unidades)

13 Funko
22 muñecos
168 Pikachu
54 Pokemones
17 Hash
42 Pokemón Coco
79 cartas
61 yoyó
70 Naruto Pokémon
80 figuritas

Batman (271 unidades)

167 Batman sueltos
16 máscaras
75 Batman
9 Batman con máscara
4 Batman Advengers

Gabby's Dollhouse (113 unidades)

37 latas
76 muñecas en caja

Harry Potter (84 unidades)

14 Cluedo Harry Potter
18 juegos de mesa
52 Harry Potter

Otros juguetes y juegos

125 Ponys Hore
39 micrófonos (juguete)
9 Mario Cars
80 Minions
161 muñecas Sparkle Girl
363 Monopoly (juego de mesa)
90 Spiderman
72 Superman
8 Cosmic League of Legends con mini Batman
76 Bienes y raíces (juego de mesa)
285 Héroes en pijamas

En Uruguay la Ley de Marcas (N.º 17.011) sanciona la falsificación y comercialización de productos con marcas registradas sin autorización. La normativa establece penas de 3 meses a 3 años de prisión, además del decomiso y destrucción de la mercadería incautada.

El marco legal también habilita a los titulares de las marcas a reclamar daños y perjuicios, y faculta a la Justicia a ordenar allanamientos y secuestros como medidas cautelares. La venta de juguetes falsificados no solo constituye un delito contra las marcas, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los niños, ya que estos productos no cumplen con controles de calidad ni normas de seguridad.

Temas de la nota

Lo más visto

Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento: familia denuncia que Policía entró a su casa por error
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
PASADAS LAS 14 HORAS

Video: robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local
CONVOCATORIA AL SENADO

Javier García planteó "convocatoria urgente" a Defensa por ingreso de marines de EEUU sin venia
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir del lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
ENTRE 5 y17 AÑOS DE EDAD

Más de 40.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Uruguay; "es un disparate", dijo el ministro Castillo

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Paso Carrasco, Canelones. video
allanamiento en paso carrasco

Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
Bergara aseguró que la ciudadanía ya está empezando a percibir una mejora en materia de la limpieza video
DESTACÓ TRABAJO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Bergara aseguró que la ciudadanía "ya está empezando a percibir" una "mejora en materia de la limpieza"
Canciller Lubetkin dijo que el gobierno analiza si es posible traer a Uruguay refugiados de Gaza video
"ES ALGO COMPLICADÍSIMO"

Canciller Lubetkin dijo que el gobierno analiza si es posible traer a Uruguay refugiados de Gaza

Dejá tu comentario