Detectaron venta de juguetes y juegos de mesa truchos en barrio Reus; Interpol incautó casi 3.000 productos

Miles de juguetes y juegos de mesa falsificados fueron incautados en un local y en un depósito, ambos ubicados en el barrio Reus , Montevideo. Interpol hizo un allanamiento este lunes tras recibir la denuncia e incautó 56 cajas con casi 3.000 productos truchos.

Las denuncias fueron presentadas por empresas del sector del entretenimiento, que abarcan historietas, juguetes y videojuegos, como DC Comics, MGA Entertainment, Inc. y Nintendo of America Inc., debido a la venta ilegal de los productos.

Entre los artículos incautados predominan juguetes de Pokémon (606 unidades), basados en criaturas del anime y videojuegos, y de Paw Patrol (447 unidades), la serie infantil animada, detalla la lista a la que accedió Subrayado.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, y durante el operativo la Policía Científica también incautó celulares para realizar pericias, a pedido de la fiscal. No hubo detenidos durante el procedimiento, que se realizó en ese local de ventas ubicado en Justicia y Martín García.

En total, la mercadería trucha estaba distribuida en 56 cajas, sumando 2.822 juguetes y juegos de mesa, cuyo detalle se presenta a continuación.

Paw Patrol (447 unidades)

253 perros

30 caretas

68 yoyó

62 cartas

33 pelotas

1 caja de figuritas

Pokémon (606 unidades)

13 Funko

22 muñecos

168 Pikachu

54 Pokemones

17 Hash

42 Pokemón Coco

79 cartas

61 yoyó

70 Naruto Pokémon

80 figuritas

Batman (271 unidades)

167 Batman sueltos

16 máscaras

75 Batman

9 Batman con máscara

4 Batman Advengers

Gabby's Dollhouse (113 unidades)

37 latas

76 muñecas en caja

Harry Potter (84 unidades)

14 Cluedo Harry Potter

18 juegos de mesa

52 Harry Potter

Otros juguetes y juegos

125 Ponys Hore

39 micrófonos (juguete)

9 Mario Cars

80 Minions

161 muñecas Sparkle Girl

363 Monopoly (juego de mesa)

90 Spiderman

72 Superman

8 Cosmic League of Legends con mini Batman

76 Bienes y raíces (juego de mesa)

285 Héroes en pijamas

En Uruguay la Ley de Marcas (N.º 17.011) sanciona la falsificación y comercialización de productos con marcas registradas sin autorización. La normativa establece penas de 3 meses a 3 años de prisión, además del decomiso y destrucción de la mercadería incautada.

El marco legal también habilita a los titulares de las marcas a reclamar daños y perjuicios, y faculta a la Justicia a ordenar allanamientos y secuestros como medidas cautelares. La venta de juguetes falsificados no solo constituye un delito contra las marcas, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los niños, ya que estos productos no cumplen con controles de calidad ni normas de seguridad.