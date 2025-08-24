Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: "Buscan generar pánico inmediato"

Una nueva modalidad de estafa se está investigando en Maldonado , informó la Jefatura de Policía de ese departamento.

“Estas llamadas buscan generar pánico inmediato para luego extorsionar económicamente a la víctima”, indica el comunicado oficial, que podría referirse a otro tipo de estafas en las que los delincuentes se dirigen a las víctimas y mediante engaño quieren robarles.

Sin embargo, lo que cambia en este caso es la modalidad y las víctimas que buscan: antes de esa llamada extorsiva, se contacta a “trabajadores independientes y técnicos de rubros como instalación de aire acondicionado, construcción, instalación de piscinas, y servicios similares”.

Les llaman para un trabajo en zonas alejadas, con cobertura de datos móviles intermitente, y una vez que las personas están allí, las contactan desde otro número -generalmente extranjero- y las amenazan e intimidan.

“Generalmente, se le indica que está siendo vigilado o que un familiar ha sido secuestrado”, indica la Jefatura. “Este tipo de engaño se aprovecha del aislamiento y la vulnerabilidad de los trabajadores cuando se encuentran fuera de zonas con buena señal o sin posibilidad de verificar la situación de sus seres queridos”, agrega.

Ante esto, la Jefatura de Maldonado recomienda a los ciudadanos a “verificar siempre la identidad y referencias de nuevos clientes, especialmente si solicitan servicios en zonas alejadas. No proporcionar información personal ni familiar por teléfono. Informar previamente a un familiar o colega sobre el destino de cada trabajo y mantener contacto regular. Ante cualquier situación, comunicarse con el servicio de emergencias 9-1-1”.