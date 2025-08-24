RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALERTA DE LA POLICÍA

Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: "Buscan generar pánico inmediato"

La Jefatura de Policía de Maldonado difundió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de estafas, como "verificar siempre la identidad y referencias de nuevos clientes".

telefono-estafa-llamada-hombre.jpg

Una nueva modalidad de estafa se está investigando en Maldonado, informó la Jefatura de Policía de ese departamento.

“Estas llamadas buscan generar pánico inmediato para luego extorsionar económicamente a la víctima”, indica el comunicado oficial, que podría referirse a otro tipo de estafas en las que los delincuentes se dirigen a las víctimas y mediante engaño quieren robarles.

Sin embargo, lo que cambia en este caso es la modalidad y las víctimas que buscan: antes de esa llamada extorsiva, se contacta a “trabajadores independientes y técnicos de rubros como instalación de aire acondicionado, construcción, instalación de piscinas, y servicios similares”.

una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dolares, un lingote de oro y joyas
Seguí leyendo

Una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas

Les llaman para un trabajo en zonas alejadas, con cobertura de datos móviles intermitente, y una vez que las personas están allí, las contactan desde otro número -generalmente extranjero- y las amenazan e intimidan.

“Generalmente, se le indica que está siendo vigilado o que un familiar ha sido secuestrado”, indica la Jefatura. “Este tipo de engaño se aprovecha del aislamiento y la vulnerabilidad de los trabajadores cuando se encuentran fuera de zonas con buena señal o sin posibilidad de verificar la situación de sus seres queridos”, agrega.

Ante esto, la Jefatura de Maldonado recomienda a los ciudadanos a “verificar siempre la identidad y referencias de nuevos clientes, especialmente si solicitan servicios en zonas alejadas. No proporcionar información personal ni familiar por teléfono. Informar previamente a un familiar o colega sobre el destino de cada trabajo y mantener contacto regular. Ante cualquier situación, comunicarse con el servicio de emergencias 9-1-1”.

Temas de la nota

Lo más visto

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
Ambas fallecieron en el lugar

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
"PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER"

Ministro Carlos Negro convocó a una reunión urgente tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses
EN URUGUAY

Efecto TEMU: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para Cámara de Comercio gobierno "se quedó corto" con medidas

Te puede interesar

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy
"PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER"

Ministro Carlos Negro convocó a una reunión urgente tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses
Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses video
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: Buscan generar pánico inmediato
ALERTA DE LA POLICÍA

Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: "Buscan generar pánico inmediato"

Dejá tu comentario