Detectan aumento de miopía en niños y problemas con la diabetes a causa de la pandemia

Al respecto, los científico que asesoran al gobierno sobre el coronavirus advierten del “aumento de la miopía en niños durante la cuarentena y la obligación de exposición a lectura en pantalla”.

También señalan “complicaciones en el manejo de la diabetes tipo 1 en niños”, dice el informe de los científicos que asesoran al gobierno.

El GACH reitera en este informe que la pandemia y las medidas adoptadas para evitar contagios masivos impactó en enfermedades no Covid-19 como “patologías cardiovasculares severas no habituales, la no consulta en pacientes oncológicos y su impacto terapéutico, así como la disminución en la asistencia en los programas de screening”.

Estas “son algunas repercusiones no deseadas provocadas por la distorsión del sistema sanitario”, señala el GACH en un informe interdisciplinario.

“Otro ejemplo notable es la situación quirúrgica. Se estima que 45.000 cirugías no oncológicas ni de emergencia se encuentran postergadas a la fecha”, advierten los científicos.

SITUACIÓN ACTUAL

El GACH analiza además la situación actual del Covid-19 en Uruguay, con una disminución de casos tras un aumento exponencial y luego sostenido de los contagios.

“Luego de: (a) un período de crecimiento exponencial de los nuevos casos (desde noviembre al 15 de diciembre de 2020); (b) un período de crecimiento sostenido (entre el 15 de diciembre y el 15 de enero) y (c) una meseta (mediados de enero), los datos actualizados al 7 de febrero describen un reciente descenso significativo de nuevos casos, que presentan hoy (en promedios semanales) 510 casos nuevos, 7.7 fallecidos, un número de reproducción (promedio en 7 días) de 0.91”, dice el informe.

“Se estima que la dinámica observada es el resultado, por un lado, de las medidas tomadas por el gobierno, y por otro de los cambios en el comportamiento y la movilidad de las personas características de fin de año y enero (licencias, finalización del año lectivo y de actividades deportivas, etc)”, agrega el GACH.

“Más allá de esto, se entiende que la reactivación de las actividades mencionadas (aún en presencia de las medidas vigentes) podría asociarse con un aumento de los casos en el futuro inmediato, no siendo posible predecir ni el momento ni su magnitud”, señalan los científicos.

“En síntesis, consideramos que a principios de febrero la situación ha permitido una capacidad de respuesta adecuada del sistema de salud y en principio no demostraría una sobrecarga excesiva, a pesar de importantes distorsiones en el funcionamiento normal de este sistema, y las consecuencias no-Covid que provoca”, concluye el GACH.

Al respecto de las consecuencias que tuvo en la salud general la emergencia sanitaria (menos controles y exámenes) los científicos recomiendan al gobierno considerar este impacto no deseado y negativo “a la hora de tomar medidas restrictivas, en especial en la atención sanitaria”.