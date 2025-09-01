RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUSTITUCIÓN DE SERGIO SOLÉ

Designaron a Williams García, actual director de Identificación Civil, como nuevo jefe de Policía de Río Negro

El cambio de destino de García hará que el actual jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, pase a Identificación Civil, y en la Jefatura arachana irá Gerardo Jorge.

jefatura-policia-rio-negro-esquina.jpg

El ministro del Interior, Carlos Negro, designó a Williams García, actual director nacional de Identificación Civil, como nuevo jefe de Policía de Río Negro, en sustitución de Sergio Solé, removido de su cargo por realizar manifestaciones políticas contra el Partido Nacional, que había cuestionado su participación en una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio.

En un comunicado, el Ministerio del Interior destaca la carrera profesional de García en el ámbito de la seguridad pública, como director nacional de Policía Científica, director general de Información e Inteligencia Policial y director de Investigaciones de la Policía Nacional, entre otros destinos. Actualmente, se desempeñaba como director nacional de Identificación Civil.

El cambio de destino de García hará que el actual jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, pase de la Jefatura arachana a Identificación Civil. González es escribano y licenciado en Seguridad Pública, además cuenta con basta trayectoria en la Policía Nacional.

buscan a un hombre que cayo al rio negro junto a una retroexcavadora
Seguí leyendo

Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora

En tanto, al frente de la Jefatura de Policía de Cerro Largo asumirá Gerardo Jorge, quien integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo en la capital. Además, se desempeñó como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones en seguridad pública.

Temas de la nota

Lo más visto

video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Los cambios tributarios en la ley de presupuesto: impuesto mínimo global, cambios al IRPF y "el impuesto Temu"
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe de Accidentología concluyó que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

Te puede interesar

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
HOMICIDIO

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
Foto: AFP. Tinder. video
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes

Dejá tu comentario