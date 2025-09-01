Designaron a Williams García, actual director de Identificación Civil, como nuevo jefe de Policía de Río Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, designó a Williams García, actual director nacional de Identificación Civil, como nuevo jefe de Policía de Río Negro, en sustitución de Sergio Solé, removido de su cargo por realizar manifestaciones políticas contra el Partido Nacional, que había cuestionado su participación en una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio.

En un comunicado, el Ministerio del Interior destaca la carrera profesional de García en el ámbito de la seguridad pública, como director nacional de Policía Científica, director general de Información e Inteligencia Policial y director de Investigaciones de la Policía Nacional, entre otros destinos. Actualmente, se desempeñaba como director nacional de Identificación Civil.

El cambio de destino de García hará que el actual jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, pase de la Jefatura arachana a Identificación Civil. González es escribano y licenciado en Seguridad Pública, además cuenta con basta trayectoria en la Policía Nacional.

En tanto, al frente de la Jefatura de Policía de Cerro Largo asumirá Gerardo Jorge, quien integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo en la capital. Además, se desempeñó como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones en seguridad pública.