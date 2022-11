Desde Sudáfrica, este grupo de amigos viaja para alentar a la Celeste y ya partió a Catar

Comenzó el Mundial y más de 1000 uruguayos viajarán a Catar para acompañar a la Celeste . Un grupo de amigos muy particular salió este lunes a mediodía rumbo a ese país para llegar al partido del jueves, en el que la selección se enfrentará a Corea del Sur.

“Este grupo se trata de hacer el aguante a la Celeste, conocer lugares que no conocemos, que tal vez no iríamos si no fuera por acompañar a la Celeste”, contó Gustavo Estévez, uno de los hinchas.