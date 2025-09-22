Desde este lunes se paga la devolución del Fonasa: son 155.000 personas por un total de 7.774 millones de pesos

La web del Banco de Previsión Social ( BPS ) cuenta con un simulador para calcular el monto, que en total alcanza a 155.000 personas por un total de 7.774 millones de pesos.

La devolución aplica a trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a 113.000 pesos, y a jubilados y pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a 122 pesos, aproximadamente.

Los contribuyentes que cuenten con dinero a favor podrán cobrar desde este lunes 22 por medio de una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico – si anteriormente así lo solicitaron- o de forma presencial con documento de identidad en locales de Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado y la tesorería del BPS.

La devolución Fonasa puede quedar retenida cuando el BPS verifica alguna situación que debe ser subsanada por parte del titular.

Esto puede ocurrir por información incorrecta cuando existe una inconsistencia entre las personas vinculadas para la cobertura médica y el seguro de salud del beneficiario; por deuda para los beneficiarios con actividad registrada al momento del cálculo de la devolución; o por omisión en la presentación de la declaración jurada Fonasa de servicios personales.