RECIBÍ EL NEWSLETTER
APORTES POR SALUD

Desde este lunes se paga la devolución del Fonasa: son 155.000 personas por un total de 7.774 millones de pesos

El BPS comienza este lunes 22 a pagar la devolución del Fonasa. Se cobra en locales de pagos y en algunos supermercados.

DEVOLUCIÓN-FONASA--LUNES

Desde este lunes los contribuyentes pueden cobrar la devolución Fonasa correspondiente al 2024.

La web del Banco de Previsión Social (BPS) cuenta con un simulador para calcular el monto, que en total alcanza a 155.000 personas por un total de 7.774 millones de pesos.

La devolución aplica a trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a 113.000 pesos, y a jubilados y pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a 122 pesos, aproximadamente.

comienzo de semana frio, algo nublado y sin lluvias; el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Comienzo de semana frío, algo nublado y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Los contribuyentes que cuenten con dinero a favor podrán cobrar desde este lunes 22 por medio de una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico – si anteriormente así lo solicitaron- o de forma presencial con documento de identidad en locales de Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado y la tesorería del BPS.

La devolución Fonasa puede quedar retenida cuando el BPS verifica alguna situación que debe ser subsanada por parte del titular.

Esto puede ocurrir por información incorrecta cuando existe una inconsistencia entre las personas vinculadas para la cobertura médica y el seguro de salud del beneficiario; por deuda para los beneficiarios con actividad registrada al momento del cálculo de la devolución; o por omisión en la presentación de la declaración jurada Fonasa de servicios personales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
RINCÓN DE PANDO

Armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil
RAPIÑA EN VILLA DON BOSCO

Murió el guardia de seguridad baleado durante una rapiña el 30 de agosto
fatal

Una cámara captó el choque fatal en Punta Gorda: IMM reconoce que hay un desperfecto en la curva, dijo vecina
MALDONADO

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
asamblea general de onu

Orsi en Nueva York: "Se observa un agravamiento preocupante" en Gaza y Ucrania
Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, escenario desde hoy de la Asamblea General. Foto: AFP
NUEVA YORK

Comienza la Asamblea General de la ONU con el reconocimiento de varios países europeos al Estado palestino como tema clave
Hubo un incendio generalizado en un galpón de la rambla Sur, donde ensaya una comparsa video
LA RAMBLA Y RÍO NEGRO

Hubo un incendio generalizado en un galpón de la rambla Sur, donde ensaya una comparsa

Dejá tu comentario